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В Бурятии продолжают издаваться районные книги памяти

В Бурятии продолжают издаваться районные книги памяти
Общество,  Фото:пресс-служба нацбиблиотеки РБ
Очередное издание о воинах-земляках вышло в Иволгинском районе

В Иволгинском районе Бурятии издана Книга памяти. Районная Книга памяти – совместный труд совета ветеранов и централизованной библиотечной системы, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В книге использованы материалы и фотографии из личных архивов жителей Иволгинского района, фондов архивов, библиотек и музеев, военных комиссариатов. Самые первые материалы о воинах-земляках начали собирать участники Великой Отечественной войны Илья Михайлович Брянский и Пурбо Надмитович Цыренов. Об этом сообщает пресс-служба нацбиблиотеки РБ.

Книга Памяти состоит из пяти разделов. В первом разделе «Помним их поимённо» увековечена память о воинах, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Следующий раздел «С Победой вернулись домой» — о вернувшихся с фронта после окончания боевых действий солдатах и принявших активное участие в восстановлении и дальнейшем развитии народного хозяйства Иволгинского района. Третий раздел «Они и ныне в строю» повествует о ныне живущих участниках Великой Отечественной войны. Четвёртый раздел «Беречь и защищать» содержит информацию о земляках, защитниках Отечества, принимавших участие в боевых действиях в послевоенное время. В заключительном разделе «Память бережно храним» представлены творческие работы потомков ветеранов – победителей районного конкурса «Помним и гордимся героями войны». Кроме того, каждый раздел дополнен стихотворениями о войне, написанными поэтами нашего района в разные годы.

Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, уже вышли в свет книги, посвящённые участникам войны из Тарбагатайского, Джидинского, Закаменского районов. После окончания режима самоизоляции в районах Бурятии пройдут презентации всех изданий, вышедших в рамках 75-летия Победы. 
книги Великая Отечественная 75 лет Победы Бурятия Иволгинский район библиотека
 
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