В районах Бурятии изданы «Книги памяти»

После окончания режима самоизоляции в районах пройдут презентации всех изданий, вышедших в рамках 75-летия Победы
В преддверии 75-летия Великой Победы муниципальные библиотеки в Бурятии вместе с ветеранскими организациями, краеведами, трудовыми коллективами, активистами подготовили и издали книги, посвящённые землякам – участникам войны.
Книги получились поистине народными. Информацию собирали «всем миром» — из семейных и государственных архивов, фондов библиотек и музеев, сведений военкоматов и баз данных министерства обороны России. Поисковая работа объединила сельчан: старшее поколение делилось воспоминаниями, молодые люди занимались технической обработкой.
- 25 апреля в рамках всероссийской социокульурной акции «Библионочь-2020» состоялась онлайн-презентация «Книги памяти Тарбагатайского района». 5955 имён вошли в памятные списки. Идейным вдохновителем книги стал земляк, кандидат исторических наук Александр Васильевич Пашинский. Более двух лет велась кропотливая работа над книгой. В самое ближайшее время книга поступит во все библиотеки, школы, администрации сел района, - сообщили в Национальной библиотеке Бурятии.
Второй том Книги памяти Джидинского района «Вспомним всех поимённо» подготовлен совместно Советом ветеранов и Централизованной библиотечной системой. Книга создана по просьбе джидинцев, имена чьих родных не вошли в первое издание книги. Более 600 джидинцев — защитников Родины, увековечены на бумажных страницах.
Особенностью этой Книги памяти является то, что в неё включены материалы о воинах-афганцах Джидинского района. А один из разделов посвящён воинам, воевавшим в «горячих точках» в мирное время.
С символическим названием «Тайбан байдал заяагаад…» («Завещая мир и благополучие…») вышла в свет в издательстве «НоваПринт» документально-биографическая хроника жизни уроженцев села Далахай Закаменского района. В книге собрано 354 биографии земляков. Это издание — первая ласточка, основанная на материалах «Летописей сел», которые ведутся библиотеками республики. Закаменские библиотекари надеются продолжить серию и далее, так, собран определенный объём информации в сёлах Бургуй и Михайловка, над которым предстоит большая работа.
Вскоре увидят свет «Книги памяти» Иволгинского и Тункинского районов, издание мухоршибирцев «Славе не меркнуть, памяти жить». Памятные электронные издания готовят библиотечные коллективы Хоринска и Кижинги.
После окончания режима самоизоляции в районах республики пройдут презентации всех изданий, вышедших в рамках 75-летия Победы. Книги памяти будут доступны в фондах муниципальных библиотек Бурятии и представлены широкой общественности в сентябре на традиционном Книжном салоне.
В районах Бурятии изданы «Книги памяти»
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