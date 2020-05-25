В Бурятию на службу заступят новые караульные собаки

Они будут поставлены на продовольственное, ветеринарное и вещевое довольствие



Число стоящих на военной службе караульных собак в общевойсковой армии в Бурятии впервые за последнее время превысит два десятка, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Пять кавказских овчарок будут доставлены из методико-кинологического центра служебного собаководства Вооружённых Сил России, в сопровождении военнослужащих – специалистов кинологической службы.



Для содержания «новобранцев» в местах дислокации оборудованы просторные вольеры и кинологические городки. Все питомцы будут поставлены на продовольственное, ветеринарное и вещевое довольствие.



Несмотря на высокотехнологичные средства охраны и сапёрное оборудование, природные навыки животных по-прежнему остаются незаменимыми в различных ситуациях. При охране или разминировании объектов ни один миноискатель или датчик движения не заменит чуткое обоняние служебной собаки.



В настоящее время на службе в общевойсковой армии стоят более 15 караульных собак и одна минно-розыскная. Основная масса служебных собак овчарки кавказской и восточно-европейской пород.



