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В Забайкальском крае скончались 12 пациентов с коронавирусом

В Забайкальском крае скончались 12 пациентов с коронавирусом
Общество, 
Вылечились около четырёхсот человек

На 24 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 817 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19, 59 из них за последние сутки. Врачи вылечили 381 человека. Летальных случаев 12. Скончались в ковидных госпиталях мужчины 68 лет и 61 года.

- У обоих диагносцирована пневмония, ковид, плюс тяжёлые сопутствующие заболевания. Оба находились на кислородной поддержке (ИВЛ), - сообщили в краевом оперштабе.

Заболевания зарегистрированы в городе Чите и районах края: Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском.

В Иркутской области зарегистрировано 1194 случая заражения коронавирусом. 952 человека госпитализированы, в том числе за последние сутки – 116 человек. Из числа людей, проходящих лечение, 105 – из обсерваторов, 456 вахтовиков. За весь период выздоровело 225 человек, в том числе шестеро за последние сутки.

Также в статистику входят 9 летальных случаев.

- 8 пациентов умерли от иных заболеваний, не связанных с COVID-19, - уточнили в региональном опершабе.

В Бурятии на сегодня 1209 случаев заражения коронавирусом. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 558 человек. Проходят лечение в стационарах 474 больных, на амбулаторном лечении, в пансионате находятся 170 пациентов. Также в статистику входят 7 летальных случаев, один из которых произошёл накануне.

профилактика коронавирус Забайкальский край Иркутская область
 
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