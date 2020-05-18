В Улан-Удэ граффитистов просят разрисовать развязку на Элеваторе

Пользователи остались в восторге от этой работы: «Какие же вы молодцы! Талантище!», «Круто», «Парни, это красиво», «Здорово», «Уважение» и т.д.Также здесь представлены снимки не менее интересных работ, которые выполнены в столице Бурятии. Это рисунки на опорной стене развязки напротив жилого дома по улице Куйбышева, 28, в рамках проекта «321-я Сибирская», а также – на различных зданиях, гаражах и т.д.