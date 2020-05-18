В Улан-Удэ граффитистов просят разрисовать развязку на Элеваторе

Ранее молодые улан-удэнские художники необычным способом поздравили горожан с 75-летием Великой Победы. Как сообщал «Байкал-Daily», они нарисовали на торце жилого дома №30 на улице Смолина репродукцию известной фронтовой фотографии «Комбат» советского фотографа Макса Альперта. Полотно создано в стиле граффити с победной символикой.
Недавно художники опубликовали у себя в аккаунте красочное видео, как создавалось граффити. Они отметили, что рисунок должен продержаться минимум три года.
Пользователи остались в восторге от этой работы: «Какие же вы молодцы! Талантище!», «Круто», «Парни, это красиво», «Здорово», «Уважение» и т.д.
Также здесь представлены снимки не менее интересных работ, которые выполнены в столице Бурятии. Это рисунки на опорной стене развязки напротив жилого дома по улице Куйбышева, 28, в рамках проекта «321-я Сибирская», а также – на различных зданиях, гаражах и т.д.
- Долой серые и унылые стенки, даёшь качественные граффити. Если ты знаешь об ужасной стенке, особенно возле учебных заведений и детских садов, которую мы можем преобразить, то быстрей пиши адрес в комментариях к фото, - отмечают они в постах.
Улан-удэнцы в комментариях сообщают о разных объектах, которым требуется такое преображение, одна из горожанок вовсе предложила развязку на Элеваторе – «разукрасьте на Элеваторе под мостом страшные серые стены».
Вскоре в Улан-Удэ будет разрешено наносить на стены зданий и сооружений граффити. Однако не все подряд, а только «популяризирующие духовно-нравственные ценности, патриотизм, выдающихся деятелей, исторические события, науку, спорт, искусство». Соответствующие изменения в правила благоустройства города депутаты Улан-Удэнского горсовета рассмотрят 20 мая. При этом изменения предполагают, что граффити должны будут создаваться в соответствии с дизайн-проектом.