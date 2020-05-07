В День Победы состоится памятная акция
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9 мая, в день 75-летия Великой Победы, состоится акция «Фонарики Победы». В 22:00 все горожане смогут выключить свет и поставить на подоконник горящую свечу или зажечь фонарик, в том числе на телефоне, в память о тех, кто сражался с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.⠀
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- Основная цель акции – показать единение и благодарность ветеранам за великий подвиг в ситуации, когда из-за коронавируса улан-удэнцы вынуждены оставаться дома, - сообщили в пресс-службе мэрии города.
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Как сообщал «Байкал-Daily», из-за коронавируса в Бурятии отменено проведение масштабных акций с большим количеством участников, таких как «Бессмертный полк». Он состоится в онлайн-режиме. Также 9 мая состоится показ авиатехники. В небе над Улан-Удэ пройдёт группа истребителей СУ-30СМ на низкой высоте.
Фонарики Победы зажгут в своих окнах улан-удэнцы 9 мая
Общество, Фото:
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