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Фонарики Победы зажгут в своих окнах улан-удэнцы 9 мая

Фонарики Победы зажгут в своих окнах улан-удэнцы 9 мая
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В День Победы состоится памятная акция

9 мая, в день 75-летия Великой Победы, состоится акция «Фонарики Победы». В 22:00 все горожане смогут выключить свет и поставить на подоконник горящую свечу или зажечь фонарик, в том числе на телефоне, в память о тех, кто сражался с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.⠀

- Основная цель акции – показать единение и благодарность ветеранам за великий подвиг в ситуации, когда из-за коронавируса улан-удэнцы вынуждены оставаться дома, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Как сообщал «Байкал-Daily», из-за коронавируса в Бурятии отменено проведение масштабных акций с большим количеством участников, таких как «Бессмертный полк». Он состоится в онлайн-режиме. Также 9 мая состоится показ авиатехники. В небе над Улан-Удэ пройдёт группа истребителей СУ-30СМ на низкой высоте. 
75 лет Победы День Победы акция
 
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