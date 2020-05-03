В Бурятии температура опускалась до -8



Ветер северо-западный 6-11, днём местами порывы до 15-17 м /с. Температура воздуха ночью 1-6 тепла, местами по юго-западу и северу до 4 мороза, по северо-востоку до 8 мороза, днём 13-18, местами по южным и юго-западным районам до 23, по северным районам 8-13 тепла.



В Улан-Удэ днём возможен слабый дождь. Ветер северо-западный ночью 4-9, днем 8-13 м/с. Температура ночью 1-3, днём 16-18 тепла.





По данным Бурятского гидрометцентра, 3 мая по республике местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.