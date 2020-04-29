Московских юристов озаботил «собачий» вопрос в Улан-Удэ

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Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В прокуратуру обратилась ассоциация юристов и специалистов по правам и защите животных

Ассоциация юристов и специалистов по правам и защите животных «Зооправо» (Москва) направила обращение в Байкальскую природоохранную прокуратуру по поводу отлова собак. Об этом сообщается в официальном аккаунте организации в Instagram.

«Мы продолжаем бороться со смертельными отловами. Мы направили обращение в Байкальскую природоохранную прокуратуру с просьбой выйти в суд с административным исковым заявлением к администрации Улан-Удэ и подрядчикам ООО «Цасс» и ООО «Жада» о признании умерщвления животных без владельцев с применением препарата «Дитилин» при отловах», - говорится в сообщении ассоциации.

Также они приложили к посту фотографию обращения.

В Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре «Байкал-Daily» сообщили, что этот документ был перенаправлен на рассмотрение в прокуратуру Бурятии.

На сайте ассоциация «Зооправо» отмечается, что эта организация – единственный социальный проект в России, который борется за права животных в юридическом поле.

- Наша история начинается с 2012 года, когда мы решили объединиться для борьбы с жестокостью по отношению к животным. За это время к нам присоединились специалисты из разных областей: эксперты, ветеринары, журналисты, волонтёры, медийные личности. Специалисты нашей команды оказывают бесплатные консультации во всех случаях жестокого и безответственного отношения к животным. А также мы помогаем в составлении жалоб, обращений, претензий, исков, отстаиваем интересы в судах, ведём уголовные дела, делаем анализ документов. Участвуем в организации круглых столов, митингов, различных акциях и флешмобах, - рассказывается здесь.

Кто выигрывал контракты на отлов собак?

Как сообщал «Байкал-Daily», ООО «ЦАСС» выиграло на торгах по отлову собак в столице Бурятии в начале 2019 года. До этого конкурсы на отлов собак продолжительное время выигрывал только комбинат по благоустройству Улан-Удэ. 

Затем в конце прошлого года стало известно о новом операторе по отлову безнадзорных собак: торги выиграла компания ООО «Жада». Однако оказалось, что «Жада» наймёт «ЦАСС» по договору подряда. Отмечалось, что до конца года планируется отловить 3310 собак. 

В начале 2020 года договор был заключен с зоозащитниками на отлов 77 собак

После этого контракт выиграла компания ООО «МИК», которая должна до конца уже этого года отловить 2395 собак. 

В 2020 году вступили в силу новые поправки в закон о безнадзорных животных. Отныне собак будут отлавливать, стерилизовать и выпускать на волю.

О скандале

Также надо отметить, что этом году разгорелся нешуточный конфликт между зоозащитниками и предприятием «ЦАСС».

Зоозащитники сообщили о массовом сжигании щенков.

- Щенков сжигают прямо сейчас! Наши волонтёры сейчас находятся в ЦАСС (два ночи в Улан-Удэ), поехали вытаскивать щенков, которых видели несколько часов назад в яме на территории, - такое тревожное сообщение они написали ночью 9 марта в соцсети.

В итоге между зоозащитниками и сотрудниками компании «ЦАСС» вспыхнул конфликт. Волонтёры обвинили работников фирмы в нападении, а те, в ответ, в проникновении на частную собственность и в краже. Не обошлось без полиции – обе стороны конфликта написали заявления.

Сам Владимир Галсанов, директор «ЦАСС», опровергал информацию о сжигании щенков и побоях. 
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