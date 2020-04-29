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Сегодня на площади Славы в Улан-Удэ приступили к установке памятника труженикам тыла и детям войны. Памятник подготовлен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Скульптурная композиция прибыла из Москвы. Авторы проекта - творческий коллектив «Студии военных художников имени М.Б. Грекова», скульптор Алексей Чебоненко.
На установку памятника потребуется несколько дней, его откроют к 9 мая, сообщили в пресс-службе администрации города.
Как сообщал «Байкал-Daily», мемориал будет состоять из четырёх бронзовых фигур. Это мужчина и мальчик, изготавливающие винт самолёта, и женщина с девочкой, которая держит сноп ржи. Все они олицетворяют стойкость, мужество и самоотверженность. Поддерживает скульптурную композицию бронзовая стела, в основании которой изображён элемент герба Бурятской АССР, а венчает её знамя Победы.
Стела состоит из предметов, производящихся в тылу для нужд фронта, на стеле также будут прикреплены таблички с информацией о работе тыла. Все от мала до велика, мужчины и женщины, мальчики и девочки, вооружённые непоколебимой верой в победу, не жалея сил трудились на полях и заводах.
В Улан-Удэ устанавливают памятник на площади Славы
Общество, Фото:
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