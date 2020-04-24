Работы будут закончены ко Дню Победы
Сегодня, 24 апреля, в столице Бурятии по проспекту 50-летия Октября на участке от улицы Гагарина до улицы Жуковского начались работы по демонтажу живой изгороди. Вместо старых кустов посадят 1200 саженцев яблони. Работы по демонтажу будут проходить в течение недели. Затем на подготовленной и очищенной от старых растений территории высадят новые саженцы из питомника «Тохойские саженцы».
- Яблоня хорошо переносит условия города и является традиционной для озеленения городских территорий. Обладает хорошей зимостойкостью, – сообщили в МБУ «Городское лесничество».
После высадки растений за ними будет производиться необходимый уход, чтобы саженцы хорошо прижились.
Напомним, на площади Советов вместо старых тополей высадят яблоневую аллею. Всего посадят 48 молодых деревьев яблони сибирской. Деревья станут продолжением аллеи, высаженной по улице Ленина от перекрёстка с улицы Советской до улицы Ербанова. В последующем кроны яблонь сформируют в виде шара, что продолжит единый ансамбль деревьев в центре города. Об этом сообщает официальная страница органов местного самоуправления города Улан-Удэ.
В Улан-Удэ обновят живую изгородь на проспекте 50-летия Октября
Общество, Фото:
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