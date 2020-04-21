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В Бурятии выдали 37 тысяч сухпайков для школьников

В Бурятии выдали 37 тысяч сухпайков для школьников
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
«Для нас это действительно поддержка», - рассказывает одна из родительниц

В Бурятии продолжается выдача сухих пайков - на сегодня выдано 37 тысяч наборов продуктов питания для школьников из льготной категории.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее глава Бурятии принял решение внести изменение в постановление правительства по горячему питанию обучающихся. В связи с этим, 43 тысячи школьников льготной категории до 30 апреля получат сухие пайки

Так, в школе №17 в Улан-Удэ обучается 1850 учеников, из них 400 получают питание за счет средств муниципального и республиканского бюджетов. Вчера школа получила наборы сухих пайков, каждый весом 11 кг.

- В нашей школе организовано три пункта выдачи. Хочу отметить, что организация выдачи продуктов четкая и слаженная. Каждому родителю по мессенджерам мы разослали приглашения, где указали время и пункт выдачи, - рассказала заместитель директора школы №17 Светлана Дугарова.

В состав сухих пайков включены крупы, макаронные изделия, мука пшеничная, соки, масло подсолнечное, консервы мясные, консервы рыбные, сахар, чай, какао, молоко, молоко сгущенное, шоколад, печенье.

Организацию выдачи и состав сухих пайков оценили родители учеников.

- У нас семья большая, многодетная. Для нас это действительно поддержка. В сухпайке есть все необходимые продукты. Довольны организацией. Нам заранее отправили план: как пройти, в какое время. Помогают сотрудники школы, показывают, куда подойти, где расписаться, - поделилась родитель ученика школы №18 Юлия Сергеева.

В районах республики также проходит выдача сухих пайков. Так, в Заиграевском районе продукты питания начали выдавать с 18 апреля. В районе сухие пайки получат 2550 детей, из них 1440 уже выданы. Все продуктовые наборы согласованы с территориальным управлением Роспотребнадзора по Заиграевскому району.

- В каждой школе района составлен график выдачи: по классам и в определенное время. Родители приходят с соблюдением дистанции и всех требований: использование антисептиков, масок и перчаток. Педагоги школы осуществляют выдачу. Например, в Заиграевской СОШ по плану на сегодня должны выдать 331 сухой паек, - отметила заместитель начальника управления образования администрации Заиграевского района Анна Шурыгина.

Вокруг состава сухпайка для школьников из льготной категории уже развернулся скандал. Жительница села Ильинка резко раскритиковала состав продуктов, назвав его обманом. Министр образования Баир Жалсанов дал комментарий по этому поводу, заявив, что власти Прибайкальского района разбираются в ситуации. 

- Хочу акцентировать внимание на том, что набор продуктов питания рассчитан только на школьника, а не на всю семью, - уточнил министр.

Глава Бурятии Алексей Цыденов попросил следить за тем, чтобы все продуктовые наборы были примерно одинаковой стоимости и одного состава. «Не должно быть у кого-то лучше, у кого-то хуже», отмечал он.


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