В Иркутской области мужчина украл 20 банок кофе

На следующий день он попытался украсть 50 плиток шоколада из другого магазина



Рано утром в минувшую пятницу мужчина, вошедший в супермаркет города Шелехова, сложил в большую спортивную сумку 20 банок кофе и беспрепятственно покинул магазин. Позже, обнаружив пропажу товара, охранники супермаркета просмотрели записи с видеокамер и направили коллегам из других торговых точек ориентировки подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



На следующее утро, директор уже другого супермаркета аналогичной сети заметила похожего мужчину на выходе из магазина. Не реагируя на просьбу вернуться, он выбежал из магазина, но скрыться во дворах ему помешал один из сотрудников супермаркета, который задержал его с поличным.



В сумке шелеховчанина прибывшие сотрудники полиции обнаружили три упаковки шоколада (более пятидесяти плиток) и две скатерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161УК РФ «Грабёж». Ранее подозреваемый был осуждён за свершение кражи.



В 18 часов в этот же супермаркет снова подвергся противоправным посягательствам. Персонал торговой сети обратил внимание на быстро идущих от магазина мужчин, которые несли упаковку спиртного. Проследив за подозрительной парой и убедившись в том, что в магазине действительно совершена кража, мужчина вызвал полицию. Подозреваемых в совершении преступления сотрудники обнаружили неподалёку, как раз за распитием украденного.



Почти в это же время в другом шелеховском магазине молодые люди, сложив в пакет выбранный товар, попросили продавца разогреть пищу. Воспользовавшись тем, что девушка отвернулась, молодые люди выбежали из магазина, прихватив пакет с провизией. Фамилии подозреваемых правоохранители установили в этот же вечер.



- Люди, склонные к совершению преступлений, наверное, не знают, что сегодня в каждой торговой точке установлены камеры видеонаблюдения, по которым можно идентифицировать личность подозреваемого в совершении преступления, - поделилась Наталья Иванова, старший дознаватель ОМВД России по Шелеховскому району.





