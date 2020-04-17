Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса
Байкальская ППК временно отменила бесплатный проезд ветеранов Великой Отечественной войны в электричках в Бурятии и Иркутской области. Причина – в распространении коронавирусной инфекции и ограничениях, связанных с этим, сообщили в пресс-службе компании.
– Сейчас в Иркутской области и Республике Бурятия сложная эпидемиологическая обстановка. Мы поддерживаем требование ко всем жителям старше 65 лет не выходить из дома для сокращения риска заражения коронавирусной инфекцией, и с 17 апреля приостанавливаем бесплатные перевозки данной категории граждан. Прежде всего в этой ситуации мы думаем о здоровье и безопасности ветеранов, – пояснил генеральный директор Байкальской ППК Тимур Кулиев.
Сразу после снятия ограничительных мер оформление бесплатных проездных билетов возобновится.
Как сообщал «Байкал-Daily», число случаев заражения коронавирусом в Бурятии выросло до 112.
В Бурятии приостановили бесплатный проезд ветеранов в электричках
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