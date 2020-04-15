В Бурятии разразился скандал вокруг школьных сухпайков

Общество, Фото: YouTube канал Baykal News

Мать школьника назвала продуктовой набор «обманом». Ситуацию прокомментировал министр образования



На YouTube канале «Baykal News» появилось видео, критикующее продуктовые наборы, которые школьникам Бурятии выдают на период самоизоляции и дистанционного обучения. Жительница села Ильина Прибайкальского района детально разобрала весь сухпаёк и раскритиковала почти все позиции.



К примеру, в ролике взвесили крупы: при заявленных объёмах в 800 граммов рис весил 766 граммов, пшено - 789 граммов. «Везде недовес», отметила женщина, съязвив: «Чиновники поели».



Лапша в сухпайке заявлена по стоимости 35 рублей, тогда как на сайте сетевых компаний её цене – 27 рублей.



- Пряники вот такие вот, граммовка здесь у нас 450 граммов – тогда как заявлено 500 граммов. 50 граммов сожрали, куда дели? По сроку годности стоит вот такая вот штучка (наклейка – прим. ред.) – но это неправильно, потому как дата должна быть выбита на самой упаковке. Рамочка для даты здесь вообще пуста, - эмоционально высказалась жительница Ильинки.



«Проехались» в видео по тушёнке, которая согласно списку стоит, 130 рублей, на сайте популярных сетевых компаний цена за неё – 109 рублей. И так, по каждому пункту в наборе. Особые претензии – к дешёвому молоку, которое на деле оказалось молокосодержащим продуктом. Его назвали «гадостью, которую не стоит пить ни детям, ни взрослым».



- Обман, обман и ещё раз обман! – гневно высказалась жительница Ильинки.



Сегодня министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов прокомментировал ролик, который уже разлетелся по социальным сетям. Жалсанов заверил, что администрация Прибайкальского района уже разобралась в этой ситуации.



- Вопросы были к упаковке круп – почему расфасовано в целлофан, а не в стандартные магазинные упаковки, и несколько граммов не хватало. Были вопросы по ценовой категории продуктов питания. Каждая образовательная организация находит продуктовые магазины, которые смогут предоставить тот набор продуктов питания. Накрутка, которая отличалась от оптовых цен – это накрутка индивидуального предпринимателя, то есть владельца магазина, который предоставляет свой транспорт при перевозке и т.д. Здесь муниципалитет каким-то образом сам уценку или наценку на продукты питания не устанавливал, - сообщил Баир Жалсанов.



Он напомнил, что этот продуктовый набор выдают только на школьника.



- Если рассуждать на одну семью, то набор и объём продуктов питания не совсем большой. Отмечу, это объём продуктов питания, рассчитанный на школьника, а не на семью, - заключил он.



Всего в школах республики учится свыше 43 тысяч детей льготной категории, более трёх тысяч детей-льготников учатся в коррекционных школах и интернатах, которые подведомственны минобрнауки Бурятии. Сухие пайки выдают тем детям, которые бесплатно получали горячее питание. В состав сухих пайков включены крупы, макароны, растительное масло, консервы мясные из говядины высшего сорта, консервы рыбные, чай, молоко, сахар и какао. Из сладостей дети получат соки, молоко сгущённое, шоколад и печенье.



