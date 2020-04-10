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В Бурятии волонтёры бесплатно печатают на 3D-принтере средства защиты от коронавируса

В Бурятии волонтёры бесплатно печатают на 3D-принтере средства защиты от коронавируса
Общество, 
Мейкеры передали врачам «инфекционки» 40 защитных щитков

Республиканской инфекционной больнице в Улан-Удэ волонтёры передали 40 защитных щитков, которые они изготовили сами. Главный врач медучреждения Татьяна Сымбелова была приятно удивлена подарку и поблагодарила добровольцев. По отзывам специалистов «инфекционки», примеривших щитки, изделия получились удобными и лёгкими. 



На призыв изготовить защитные щитки для персонала инфекционной больницы Улан-Удэ откликнулись неравнодушные люди. Майя Русакова и Татьяна Сизых предоставили материал для щитков, а Максим Мальцев нарезал на лазерном станке ПЭТ для щитков, Владимир Гребенщиков, Юрий Левинский, Анна и Александр Старновские отпечатали на домашнем 3D-принтере каркас щитка и собрали изделия.

- Мы гордимся персоналом инфекционной больницы, которые рискуя здоровьем, делают всё возможное для лечения больных. Надеемся, наши щитки помогут им. Держитесь, вся Бурятия переживает за вас! – отмечают сами добровольцы.

Они добавляют, что будут рады другим неравнодушным людям: ведь работы ещё много. Контактный номер телефона – 89021615878 (лучше писать в «Вайбер»).



На сегодня инициативная группа вступила в российское объединение «Мейкеры против коронавируса (covid-19)», где представляет город Улан-Удэ. Мейкеры – это творческие люди, умеющие воплощать самые разные идеи в жизнь своими руками.

Объединение «Мейкеры против COVID-19» решило использовать 3D-принтеры, лазерные станки и станки с ЧПУ для изготовления средств индивидуальной защиты, которые помогут медикам в борьбе с пандемией – защитных щитков, защитных боксов, подушек против пролежней, переходников для снорклинг-масок и т.д. Активисты по всей стране передают врачам все изделия бесплатно.

Как сообщал «Байкал-Daily», после известия о том, что медики «инфекционки» остались «жить» в больнице, улан-удэнцы решили их поддержать в нелёгкую минуту и одаривали фруктами, продуктами, постельным бельём, а также подарили биотуалеты, поскольку в цокольном этаже нет санузла. 

После такой поддержки сотрудники больницы воспряли духом, призналась главврач больницы. 

Также в Бурятии недавно сделали ролик, посвящённый медицинским работникам республиканской инфекционной больницы. 



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