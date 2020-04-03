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Театр «Байкал» покажет легендарный проект онлайн

Театр «Байкал» покажет легендарный проект онлайн
Общество, 
Спектакль «Степные мелодии» можно посмотреть с 3 по 7 апреля

Театр «Байкал» покажет легендарный проект «Баян талын аялга – Степные мелодии» (6+) онлайн. Зрители могут посмотреть концерты с 3 по 7 апреля на YouTube канале театра.

Пять концертов разных лет, сотни любимых и узнаваемых бурятских песен услышат зрители во время трансляции. В концерте прозвучат голоса солистов театра и именитых исполнителей Бурятии в сопровождении Национального оркестра Бурятии.

- Мы начинаем наши онлайн-трансляции именно с этого проекта не случайно. Во-первых, в этом году «Баян талын аялга» отмечает юбилей - 25 лет на сцене. А во-вторых, эту передачу, раньше, слушали именно так - дома, на своих приёмниках. Вот и сейчас, мы хотим напомнить зрителям о добрых временах, насладиться домашним уютом и провести время с музыкой, - рассказали организаторы.

Все желающие смогут посмотреть записи концертов ежедневно с 12:00 по ссылке - https://www.youtube.com/channel/UCgI6Lf-v4xqhTf4x72b0Spw 
самоизоляция театр "Байкал"
 
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