Об этом просят главы районов
На границе в Улан-Удэ предложили измерять температуру у всех выезжающих из города. Предложение озвучили главы районов Бурятии вчера на совещании в режиме видеоконференции, сообщили в правительстве республики.
Мера была предложена для остановки распространения коронавируса по районам Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», в республике официально два очага (места распространения) коронавируса. Это, конечно, Улан-Удэ, где появились первые заболевшие, а также Баргузинский район. Жительница Баргузинского района «привезла» вирус после поездки в Москву. Но при этом есть больные в нескольких районах Бурятии, они заразились в основном после поездок в Улан-Удэ.
К слову, в мессенджерах активно распространяют фотографию, сделанную на выезде из Улан-Удэ. На снимке сотрудники ГИБДД останавливают автомобили.
В МВД по Бурятии прокомментировали фото и заверили, что никаких ограничений по въезду в город и выезду в районы нет. В районе посёлка Восточный вчера проводился профилактический рейд. Инспекторы останавливали водителей и проводили с ними профилактические беседы о необходимости использовать средства индивидуальной защиты и без особой необходимости не выходить из дома.
Кроме того, в городе ездят машины, которые напоминают о мерах безопасности по специальному громкоговорящему устройству.
Как сообщал «Байкал-Daily», число больных коронавирусом в Бурятии выросло на пять человек, достигнув 30 пациентов.
Всем выезжающим из Улан-Удэ предложили измерять температуру
Происшествия, Фото:
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