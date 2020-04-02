 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Апреля

01 Апреля

Популярное

Всем выезжающим из Улан-Удэ предложили измерять температуру

Всем выезжающим из Улан-Удэ предложили измерять температуру
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом просят главы районов

На границе в Улан-Удэ предложили измерять температуру у всех выезжающих из города. Предложение озвучили главы районов Бурятии вчера на совещании в режиме видеоконференции, сообщили в правительстве республики.

Мера была предложена для остановки распространения коронавируса по районам Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», в республике официально два очага (места распространения) коронавируса. Это, конечно, Улан-Удэ, где появились первые заболевшие, а также Баргузинский район. Жительница Баргузинского района «привезла» вирус после поездки в Москву. Но при этом есть больные в нескольких районах Бурятии, они заразились в основном после поездок в Улан-Удэ.

К слову, в мессенджерах активно распространяют фотографию, сделанную на выезде из Улан-Удэ. На снимке сотрудники ГИБДД останавливают автомобили.

В МВД по Бурятии прокомментировали фото и заверили, что никаких ограничений по въезду в город и выезду в районы нет. В районе посёлка Восточный вчера проводился профилактический рейд. Инспекторы останавливали водителей и проводили с ними профилактические беседы о необходимости использовать средства индивидуальной защиты и без особой необходимости не выходить из дома.

Кроме того, в городе ездят машины, которые напоминают о мерах безопасности по специальному громкоговорящему устройству.

Как сообщал «Байкал-Daily», число больных коронавирусом в Бурятии выросло на пять человек, достигнув 30 пациентов
коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии поджёг забор из чувства неприязни
Житель Бурятии поджёг забор из чувства неприязни
Происшествия, 02.04.2020
Пламя потушили росгвардейцы и очевидец
Житель Бурятии закупился при помощи найденной карты
Житель Бурятии закупился при помощи найденной карты
Происшествия, 02.04.2020
Он пользовался бесконтактной системой расчёта в магазинах
В Иркутской области число заражённых коронавирусом увеличилось до семи
В Иркутской области число заражённых коронавирусом увеличилось до семи
Происшествия, 02.04.2020
Ещё у двух человек есть подозрение на коронавирус
В Бурятии подтверждено 30 случаев заражения коронавирусом
В Бурятии подтверждено 30 случаев заражения коронавирусом
Происшествия, 02.04.2020
Число больных за сутки выросло сразу на пять человек
В Чите загорелся дом 1936 года постройки
В Чите загорелся дом 1936 года постройки
Происшествия, 02.04.2020
Жильцы эвакуировались самостоятельно
В Байкальске у пенсионерки украли деньги под предлогом снятия порчи
В Байкальске у пенсионерки украли деньги под предлогом снятия порчи
Происшествия, 01.04.2020
Пожилая женщина, доверившись незнакомкам, отдала 116 тысяч рублей
Житель Иркутской области купил экстази и каннабис через Телеграм
Житель Иркутской области купил экстази и каннабис через Телеграм
Происшествия, 01.04.2020
Закладки он нашёл около парка культуры и отдыха и в подъезде
В Иркутске пьяный пенсионер сбил сотрудника автомойки
В Иркутске пьяный пенсионер сбил сотрудника автомойки
Происшествия, 01.04.2020
Мужчина был госпитализирован в больницу
Улан-удэнец пойдёт под суд за попытку убийства 8-месячного сына
Улан-удэнец пойдёт под суд за попытку убийства 8-месячного сына
Происшествия, 01.04.2020
Мужчина с такой силой бил малыша ведром, что оно сломалось
В Забайкалье поймали трёх поджигателей травы
В Забайкалье поймали трёх поджигателей травы
Происшествия, 01.04.2020
Нарушителей штрафуют на две тысячи рублей

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^