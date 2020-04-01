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Бурятия попала в пятёрку регионов по числу заражённых коронавирусом

Бурятия попала в пятёрку регионов по числу заражённых коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Республика стремительно поднимается в списке

Сегодня Бурятия вошла в пятёрку регионов России с самым большим количеством заражённых новой коронавирусной инфекцией. Согласно статистике сайта coronavirus-monitor.ru, Бурятия вытеснила с пятого места республику Коми, в которой сейчас 22 случая заражения.



Как сообщал «Байкал-Daily», по состоянию на 1 апреля в Бурятии зарегистрировано 25 случаев заражения коронавирусом, среди заболевших есть дети – самому младшему всего один год. У пяти граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы направлены на подтверждение. В реанимации инфекционной больницы находятся четыре человека

Лидером по распространению коронавируса остаётся Москва, там зарегистрировано 1613 заражений, 16 смертей и 115 выздоровлений. Далее следует Московская область (119 случаев), Санкт-Петербург (98) и Свердловская область (33).

Всего в мире на сегодняшний день числится более 861 тысяч заражённых, более 42 тысяч человек умерли, 178 тысяч человек выздоровели.

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