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Людмила Воронцова попала под наблюдение после заражения турецких боксёров

Людмила Воронцова попала под наблюдение после заражения турецких боксёров
Общество, 
Известная спортсменка из Бурятии находится в полной самоизоляции

Сборная России по боксу по возвращении из Лондона чувствует себя отлично и находится под постоянным контролем врачей, сообщила пресс-служба федерации бокса. Федерация опубликовала фотографию спортсменов, на которой запечатлена и представительница Бурятии Людмила Воронцова.

Ранее стало известно, что по возвращении домой после отборочных соревнований на Олимпиаду-2020 в Лондоне у двух турецких боксёров и их тренера обнаружили коронавирус.

Российские спортсмены, выезжавшие в Лондон, сейчас тренируются в индивидуальном режиме дома. Они находятся в полной самоизоляции.

- Все спортсмены чувствуют себя отлично и находятся под пристальным и постоянным контролем врачей сборной, - подчеркнули в федерации бокса России.

Европейский квалификационный турнир по боксу для участия в Олимпийских играх был назначен в Лондоне на период с 14 по 24 марта. Более 300 спортсменов должны были разыграть 77 квот на Олимпийские игры в Токио. На второй день организаторы решили проводить поединки без зрителей, чтобы не допустить распространения коронавируса. Только в разгар третьего дня, когда квоты уже были разыграны в двух весовых категориях, соревнования прервали.

На поездку в Лондон претендовали четыре спортсменки из Бурятии. Только серебряный призёр чемпионата мира-2019 Людмила Воронцова отобралась для участия в квалификационном турнире. В резерв сборной включили Наталью Шадрину и Дариму Сандакову.

Людмила Воронцова на момент остановки лондонского отбора не успела провести ни одного боя.

- Конечно, было обидно, что не успела даже выйти на ринг, потому что должна была боксировать только в четвёртый соревновательный день. Мне сложно комментировать решение МОК. На мой взгляд, оно некорректно, но им, наверное, было виднее. Меня все равно ничто не остановит на пути к своей мечте, к Олимпиаде. По приезду домой наступила небольшая апатия, потому что я была на пике, у меня были силы, море энергии, но я их даже не истратила, поэтому сейчас начала бегать кроссы, делаю ОФП, сохраняю тонус, хотя тренер сказал немного отдохнуть, - поделилась спортсменка.

На днях Япония и Международный олимпийский комитет договорились перенести Олимпийские игры в Токио, которые должны были пройти в период с 24 июля по 9 августа 2020 года, на 2021 год.

Как сообщал «Байкал-Daily», Людмила Воронцова была признана лучшим спортсменом Бурятии 2019 года
спорт бокс коронавирус
 
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