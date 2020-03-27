Людмила Воронцова попала под наблюдение после заражения турецких боксёров

Известная спортсменка из Бурятии находится в полной самоизоляции
Сборная России по боксу по возвращении из Лондона чувствует себя отлично и находится под постоянным контролем врачей, сообщила пресс-служба федерации бокса. Федерация опубликовала фотографию спортсменов, на которой запечатлена и представительница Бурятии Людмила Воронцова.
Ранее стало известно, что по возвращении домой после отборочных соревнований на Олимпиаду-2020 в Лондоне у двух турецких боксёров и их тренера обнаружили коронавирус.
Российские спортсмены, выезжавшие в Лондон, сейчас тренируются в индивидуальном режиме дома. Они находятся в полной самоизоляции.
- Все спортсмены чувствуют себя отлично и находятся под пристальным и постоянным контролем врачей сборной, - подчеркнули в федерации бокса России.
Европейский квалификационный турнир по боксу для участия в Олимпийских играх был назначен в Лондоне на период с 14 по 24 марта. Более 300 спортсменов должны были разыграть 77 квот на Олимпийские игры в Токио. На второй день организаторы решили проводить поединки без зрителей, чтобы не допустить распространения коронавируса. Только в разгар третьего дня, когда квоты уже были разыграны в двух весовых категориях, соревнования прервали.
На поездку в Лондон претендовали четыре спортсменки из Бурятии. Только серебряный призёр чемпионата мира-2019 Людмила Воронцова отобралась для участия в квалификационном турнире. В резерв сборной включили Наталью Шадрину и Дариму Сандакову.
Людмила Воронцова на момент остановки лондонского отбора не успела провести ни одного боя.
- Конечно, было обидно, что не успела даже выйти на ринг, потому что должна была боксировать только в четвёртый соревновательный день. Мне сложно комментировать решение МОК. На мой взгляд, оно некорректно, но им, наверное, было виднее. Меня все равно ничто не остановит на пути к своей мечте, к Олимпиаде. По приезду домой наступила небольшая апатия, потому что я была на пике, у меня были силы, море энергии, но я их даже не истратила, поэтому сейчас начала бегать кроссы, делаю ОФП, сохраняю тонус, хотя тренер сказал немного отдохнуть, - поделилась спортсменка.
На днях Япония и Международный олимпийский комитет договорились перенести Олимпийские игры в Токио, которые должны были пройти в период с 24 июля по 9 августа 2020 года, на 2021 год.
Как сообщал «Байкал-Daily», Людмила Воронцова была признана лучшим спортсменом Бурятии 2019 года.
Людмила Воронцова попала под наблюдение после заражения турецких боксёров
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Перевал Мандрик открыт
Известная спортсменка из Бурятии находится в полной самоизоляции
Девушка предлагает запустить новый челлендж #ПРОТИВСOVID19
Он на двухнедельном карантине
Поддельные банкноты парень приобрёл через интернет
Нарушение выявила прокуратура
Заявления принимают по почте и через интернет
Бурятские борцы тренировались с командами двух регионов
На церемонии бракосочетания могут присутствовать не более 50 человек
Ящики установлены в каждом подразделении управления Федеральной службы судебных приставов по республике
На трассе опрокинулась фура
Полицейские проверили почти 2,5 тысячи человек, находящихся на самоизоляции
Предпринимателей привлекли к административной ответственности
Она будет содержать данные всех необходимых документов и обладать функциями банковской карты
Участники проявляют мастерство в применении автомата Калашникова и пистолета Макарова