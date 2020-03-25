Глава Бурятии о коронавирусе: «Ситуация под контролем»

Алексей Цыденов высказался по поводу происходящего во время пресс-конференции
Сейчас в правительстве республике проходит пресс-конференция Алексея Цыденова с участием журналистов, блогеров и представителей общественности. Одной из первых тем обсуждения стал коронавирус.
- По коронавирусу. Ситуация под контролем. Республика на сегодня готова, подготовлены места для людей, если вдруг кто-то заболеет. У нас полностью все обеспечены лекарствами для лечения коронавируса. Также у нас подготовлены места для карантина – в больничных условиях изоляция, - сказал глава Бурятии.
Также он сообщил, что медицинские организации обеспечены необходимыми медицинскими препаратами, защитными костюмами и прочим.
Алексей Цыденов рассказал, что на сегодня в России полностью централизовано производство защитных масок, аппаратами ИВЛ, дистанционных термометров, тепловизоров.
- Идёт централизованная поставка по всей стране. Наши заявки, в том числе, приняты для поставок, - заверил глава.
Кроме того, он упомянул и про первый первого зарегистрированного человека с подозрением на коронавирус.
- Вирус, к сожалению, как вода, везде просачивается. ОРВИ имеет свойство распространяться. Поэтому я бы хотел попросить ответственно всем к этому относиться, - обратился Алексей Цыденов.
Также он поблагодарил Раису Бредний, что она ответственно отнеслась к произошедшему, обследовалась и сама высказалась по поводу происходящего в соцсетях.
- Сама сдала анализы, не стала ничего скрывать. Сама вышла в информационное поле. Ответственная гражданская позиция, с неё надо брать пример, - высказался глава региона.
Он выразил надежду, что её результаты на коронавирус окажутся отрицательными.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии зарегистрирован первый человек с подозрением на коронавирус. 24 марта вечером в вирусологической лаборатории дала предварительный положительный результат первая проба на коронавирус, анализы для проверки направлены в научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» города Новосибирск. В течение нескольких суток диагноз будет уточнён. Принят полный комплекс мер реагирования.
Оказалось, жительница Улан-Удэ Раиса Бредний проходит обследование в инфекционной больнице. Несколько дней она лежала дома с ОРВИ, и тест на коронавирус, сделанный на дому, оказался сомнительным. Поэтому медики предложили ей пройти обследование в больнице, анализы для проверки были отправлены в Новосибирск.
Глава Бурятии о коронавирусе: «Ситуация под контролем»
Общество, Фото:
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