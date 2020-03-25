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Жительница Улан-Удэ Раиса Бредний проходит обследование на коронавирус
Жительница Улан-Удэ Раиса Бредний проходит обследование на коронавирус

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Глава Бурятии о коронавирусе: «Ситуация под контролем»

Глава Бурятии о коронавирусе: «Ситуация под контролем»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Алексей Цыденов высказался по поводу происходящего во время пресс-конференции

Сейчас в правительстве республике проходит пресс-конференция Алексея Цыденова с участием журналистов, блогеров и представителей общественности. Одной из первых тем обсуждения стал коронавирус.

- По коронавирусу. Ситуация под контролем. Республика на сегодня готова, подготовлены места для людей, если вдруг кто-то заболеет. У нас полностью все обеспечены лекарствами для лечения коронавируса. Также у нас подготовлены места для карантина – в больничных условиях изоляция, - сказал глава Бурятии.

Также он сообщил, что медицинские организации обеспечены необходимыми медицинскими препаратами, защитными костюмами и прочим.

Алексей Цыденов рассказал, что на сегодня в России полностью централизовано производство защитных масок, аппаратами ИВЛ, дистанционных термометров, тепловизоров.

- Идёт централизованная поставка по всей стране. Наши заявки, в том числе, приняты для поставок, - заверил глава.

Кроме того, он упомянул и про первый первого зарегистрированного человека с подозрением на коронавирус.

- Вирус, к сожалению, как вода, везде просачивается. ОРВИ имеет свойство распространяться. Поэтому я бы хотел попросить ответственно всем к этому относиться, - обратился Алексей Цыденов.

Также он поблагодарил Раису Бредний, что она ответственно отнеслась к произошедшему, обследовалась и сама высказалась по поводу происходящего в соцсетях.

- Сама сдала анализы, не стала ничего скрывать. Сама вышла в информационное поле. Ответственная гражданская позиция, с неё надо брать пример, - высказался глава региона.

Он выразил надежду, что её результаты на коронавирус окажутся отрицательными.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии зарегистрирован первый человек с подозрением на коронавирус. 24 марта вечером в вирусологической лаборатории дала предварительный положительный результат первая проба на коронавирус, анализы для проверки направлены в научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» города Новосибирск. В течение нескольких суток диагноз будет уточнён. Принят полный комплекс мер реагирования.

Оказалось, жительница Улан-Удэ Раиса Бредний проходит обследование в инфекционной больнице. Несколько дней она лежала дома с ОРВИ, и тест на коронавирус, сделанный на дому, оказался сомнительным. Поэтому медики предложили ей пройти обследование в больнице, анализы для проверки были отправлены в Новосибирск.



глава Бурятии правительство РБ
 
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