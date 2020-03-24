Житель Бурятии потратил чужие 64 тысячи на еду и алкоголь

Он украл кредитную карту своего нового знакомого



В Улан-Удэ 21 марта в полицию поступило сообщение о краже денег с кредитной карты от 42-летнего горожанина. Мужчина обнаружил отсутствие денежных средств только спустя десять дней после преступления.



Установлено, что 11 марта горожанин познакомился с 43-летним жителем Иволгинского района. После распития спиртного в одной из гостиниц города, уходя, он выронил кредитную карту. Заметив это, собутыльник забрал карту и в течение нескольких дней покупал продукты и алкоголь в различных магазинах города на чужие деньги.



Общий ущерб составил около 64 тысяч рублей. Подозреваемого задержали - мужчина не работает, ранее судим за наркопреступление и преступление имущественного характера, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.159.3 УК РФ «Мошенничество».

