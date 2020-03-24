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С дорог Улан-Удэ убирают до 100 тонн смета

С дорог Улан-Удэ убирают до 100 тонн смета
Общество,  Фото:КГХ
Работы ведутся ночное время

За зимний период на дороги города было высыпано 18,5 тысяч тонн песка. Убрать весь объём, который израсходовали за зиму, комбинату по благоустройству Улан-Удэ предстоит за месяц или полтора, в зависимости от погодных условий.

Работы по очистке ведутся ручным и механизированным способами.

Ежедневно на уборке задействованы 7 специализированных подметально-уборочных машин комбината по благоустройству: подметально-уборочные машины (ПУМА) -4 шт, SCANDIA – 2шт и Johnston. Техника оснащена оборудованием, которое позволяет одновременно выполнять три функции: подметать, собирать и загружать смет и мелкий мусор. Каждая машина оснащена системой орошения щёток. Подача воды предусмотрена для сбивания пыли при работе техники.

Также каждый день на улицах Улан-Удэ работает до 150 уборщиков территорий. Дополнительно задействованы 20 грузовиков для сбора смета и мелкого мусора, 6 тракторов щёток для уборки тротуаров и 5 мини - погрузчиков Bobcat, для механической погрузки мусора.

В среднем, за рабочий день, с дорог города убирают до 100 тонн смета.

Работы по уборке ведутся в ночное время, чтобы не создавать помехи автомобильному движению в городе. Так же в это время улицы свободны от припаркованных машин, что позволяет беспрепятственно производить очистку, сообщает комитет городского хозяйства.
уборка
 
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