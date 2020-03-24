С дорог Улан-Удэ убирают до 100 тонн смета

Работы ведутся ночное время



За зимний период на дороги города было высыпано 18,5 тысяч тонн песка. Убрать весь объём, который израсходовали за зиму, комбинату по благоустройству Улан-Удэ предстоит за месяц или полтора, в зависимости от погодных условий.



Работы по очистке ведутся ручным и механизированным способами.



Ежедневно на уборке задействованы 7 специализированных подметально-уборочных машин комбината по благоустройству: подметально-уборочные машины (ПУМА) -4 шт, SCANDIA – 2шт и Johnston. Техника оснащена оборудованием, которое позволяет одновременно выполнять три функции: подметать, собирать и загружать смет и мелкий мусор. Каждая машина оснащена системой орошения щёток. Подача воды предусмотрена для сбивания пыли при работе техники.



Также каждый день на улицах Улан-Удэ работает до 150 уборщиков территорий. Дополнительно задействованы 20 грузовиков для сбора смета и мелкого мусора, 6 тракторов щёток для уборки тротуаров и 5 мини - погрузчиков Bobcat, для механической погрузки мусора.



В среднем, за рабочий день, с дорог города убирают до 100 тонн смета.



Работы по уборке ведутся в ночное время, чтобы не создавать помехи автомобильному движению в городе. Так же в это время улицы свободны от припаркованных машин, что позволяет беспрепятственно производить очистку, сообщает комитет городского хозяйства.

