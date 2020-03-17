Улан-Удэ встретит весну с Наврузом

Весенний праздник пройдёт на площадках Дома дружбы



21 марта всех горожан и гостей Улан-Удэ приглашают на межнациональный праздник Навруз, который состоится в 11:00 в Доме дружбы.



Программа праздника на площадках Дома дружбы обещает быть яркой и насыщенной. Вначале все участники празднества встретят красавицу-Весну, приход которой ознаменует встречу нового года. Затем состоится праздничная презентация-концерт традиций и обрядов древнего Навруза от азербайджанского, узбекского, киргизского, казахского и татарского национально-культурных объединений республики.



На площадке перед Домом дружбы расположится восточный Дастархан, где можно будет продегустировать блюда национальных кухонь: узбекский плов, киргизские лепешки с кунжутом и кумыс, азербайджанские халву сумоляк, пахлаву, шакербуру, татарский чак-чак, казахский баурсак.



В актовом зале Дом дружбы будут расположены выставки самобытного творчества народов Средней Азии, пройдут мастер-классы и фотосессия головных уборов с национальным колоритом.



Праздничные мероприятия начнутся с 20 марта: в этот день в 13:00 в городской библиотеке имени Калашникова проведут IV традиционный турнир по классическим длинным нардам, посвящённый празднованию Навруза. Регистрация участников с 10:00 до 13:00 часов.



Навруз символизирует обновление природы и человека, очищение души и начало новой жизни. 20-21 марта этот праздник Весны, любви и мира объединит людей разных национальностей, проживающих в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации народов Бурятии «Дом Дружбы».



Справочная информация



Навруз – это один из самых древних праздников на планете: ему, по мнению некоторых учёных, не меньше 5 тысяч лет. Есть сведения, что Навруз в день весеннего равноденствия 21 марта отмечали не только тюркские, иранские и кавказские народы, но и славяне. В переводе с фарси он означает «новый день».



У древних кочевников Навруз был Великим Днём Улуса. Считалось, что чем щедрее его отметить, тем богаче будет весь год. По существующей традиции, в этот день мудрые старейшины – аксакалы дарили обществу слово – благословение. Это доброе пожелание заканчивалось словами: «Пусть будет благополучным народ! Пусть духи предков всегда поддерживают нас!»



В сентябре 2009 года Навруз включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а в 2010 году 64 сессия генеральной ассамблеи ООН объявила 21 марта Международным днем Навруза. В ряде стран Навруз объявлен государственным праздником.



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