«Скоро миллионерами станем»: Жителей Бурятии завлекают в мессенджере в финансовые пирамиды



В Бурятии всё более популярными становятся финансовые пирамиды в мессенджере «Вайбер». Людям предлагают вступить в «увлекательную, интересную, а самое главное прибыльную игру».



Как говорится в многочисленных рассылках, правила подобной «игры» на удивление просты – на номер телефона, закреплённый в чате, нужно перевести 1000 рублей через мобильный банк и отправить скриншот перевода. Затем человека добавляют в длинный список, так называемую очередь, по которой можно продвигаться наверх, пока добавляются новые участники пирамиды.



Когда участник окажется первым в очереди, его номер телефона закрепят в чате, и остальные участники «круга» начнут скидывать деньги. Так, человек может получить максимум 6 тысяч рублей.



«Не стесняемся, вступаем в игру, будьте смелее. Кто не рискует, тот не пьёт шампанское!», - говорится в рассылаемом для новичков сообщении.



Всего таких чатов несколько, в одном из них на данный момент состоит 445 жителей Бурятии, а принимают участие в игре – 106 человек. Контролируют «очереди» несколько администраторов, они же призывают звать в игру родственников, друзей и коллег, рассылать сообщения в соцсетях. Участники «играют» очень быстро и после получения первых лёгких денег вступают в игру повторно. Администраторам чата переводят по 200-300 рублей за хорошую работу.



Участники пирамиды пишут: «Не сидите сложа ручки, приглашайте друзей», «Крутяк, скоро миллионерами станем», «Машину купишь, мать», «Особенно мамочки в декрете, работайте, не выходя из дома», «Молодцы девчули, видите, как быстро всё идёт, денежка капает», «Нужно автоматизировать группу, чтобы как солдаты работали».





Один из администраторов чата в беседе с «Байкал-Daily» заверил, что никакого мошенничества нет, и участие в игре абсолютно безопасно. Она же рассказала, что участвует в игре «уже по второму кругу».В МВД по Бурятии сообщили, что обращений от жертв пирамиды в полицию пока не поступало.- МВД по Бурятии неоднократно информировало о выявлении мошеннических действий в деятельности ряда финансовых организаций, осуществлявшихся по принципу «финансовой пирамиды», о возбуждении уголовных дел в отношении организаторов. Пострадавшими от подобных действий стали вкладчики, которые не получили обещанной прибыли и лишились собственных средств, - рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе ведомства.