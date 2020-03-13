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В Улан-Удэ открылись 3 новых детсада

В Улан-Удэ открылись 3 новых детсада
Общество,  Фото:pixabay.com
Они расположены по улице Толстихина и в 111 и 115 микрорайонах

13 марта в Улан-Удэ начали работу три новых детских сада. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ.

Филиал детского сада «Рябинушка» №95/2 открылся в 111 микрорайоне, другой корпус «Рябинушки» №95/3 заработал в 115 квартале. Также по улице Толстихина детей принял детсад «Сэсэг» №27/2. Все дошкольные учреждения рассчитаны на 280 мест.

В садах созданы все условия для успешной адаптации детей: музыкальные и спортивные залы, развивающая среда, игрушки, много нового и интересного.

Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, в феврале из-за масочного режима было перенесено открытие детсада «Алые паруса».
Улан-Удэ детские сады дошкольное образование комитет по образованию
 
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