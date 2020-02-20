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Открытие детсада в центре Улан-Удэ перенесли из-за масочного режима

Открытие детсада в центре Улан-Удэ перенесли из-за масочного режима
Общество,  Фото:страница Игоря Шутенкова
Новое здание детсада «Алые паруса» торжественно откроют позже

В Улан-Удэ перенесли торжественное открытие нового детского сада «Алые паруса», которое было запланировано на завтра. Об этом заявил мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков.

- В связи с масочным режимом, объявленным в городских детских садах, официальное открытие решили перенести. Торжественное открытие сделаем позже - когда будет снижен порог заболеваемости ОРВИ и гриппа. Детишки пойдут в садик (приём детей) по графику - с 21 февраля, - сообщил мэр в соцсетях.

Детский сад 35/2 «Алые паруса» уже получил заключения МЧС и Роспотребнадзора.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ идёт масштабное строительство детсадов. Новые сады рассчитаны на 2490 мест. Из них восемь детсадов на 280 мест - в 111, 115 141, 102 мкрн, по ул. Толстихина, мкрн Энергетик, Звездный, Сосновый Бор. Один сад на 100 мест построен по ул. Каландаришвили и ещё один на 150 мест - по ул. Батожабая.
детские сады
 
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