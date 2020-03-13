Согласована концепция строительства в Улан-Удэ индийского медцентра









Справка: Как сообщал «Байкал-Daily», 13 января 2020 года компания «Меданта» зарегистрировала собственную компанию в Улан-Удэ.





«Меданта» – сеть многопрофильных госпиталей в Индии. Госпитали компании расположены в 6 городах: Гургаон (1250 коек), Лакхнау (1000 коек), Индор (150 коек), Ранчи (200 коек), Шри Ганганагар (200 коек) и Патна, также медицинский центр компании работает в аэропорту Дели. «Меданта» оказывает услуги более чем по 30 направлениям, включая кардиологию, онкологию, гастроэнтерологию, неврологию, неотложную помощь, травматологию и ортопедию, педиатрию и другие. Компания основана в 2009 году и на сегодняшний день является одной из ведущих сетей частных медицинских госпиталей в Индии. Штат сотрудников составляет более 1 тыс. человек. По разным неофициальным рейтингам, «Меданта» входит в топ-10 лучших госпиталей Индии.



Индийская компания «Меданта» (Medanta) планирует построить в Улан-Удэ многопрофильный медицинский центр. Уже согласована концепция проекта. Поддержку инвестору оказывает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).«Меданта» — крупнейшая медицинская сеть в Индии. Клиника работает по международным стандартам, имеет сертификацию по стандарту JCI, использует лучшие мировые практики. Она работает более чем по 30 направлениям. В компании сильные компетенции по таким направлениям, как кардиология и трансплантология, лечение онкологических заболеваний на ранней стадии.По словам генерального директора АНО АПИ Леонида Петухова, концепция строительства многопрофильного медицинского центра была разработана при содействии агентства. В рамках медцентра будут открыты отделения офтальмологии и гемодиализа.- Нами был привлечён инвестор – индийская компания «Меданта» – для реализации строительства многопрофильного медцентра, проработана и согласована с регионом концепция проекта, сам проект структурирован на условиях концессии, были организованы переговоры с юридическими консультантами. Сейчас определён земельный участок под строительство, создано российское юридическое лицо в Улан-Удэ, разработаны варианты архитектурной концепции центра, подобран юридический консультант для подготовки концессионного соглашения. Предполагаемый объём инвестиций в проект составит 0,5 млрд рублей. Будет создано около 80 рабочих мест. Наше агентство оказывает содействие всем проектам компании «Меданта» на Дальнем Востоке. Между агентством и компанией на полях пятого Восточного экономического форума был подписан меморандум о реализации «Медантой» проектов на Дальнем Востоке на сумму 2,5 млрд рублей, – пояснил он.В августе прошлого года во Владивосток прибыли представители 130 индийских компаний, в том числе представители из сферы оказания медицинских услуг и фармацевтического бизнеса.- Завязался первый диалог. Компания «Меданта» увидела потенциал реализации проектов в сфере медицины на Дальнем Востоке. Индийские партнёры готовы как создавать медицинские учреждения и оснащать их оборудованием, так и готовы приносить свой опыт, компетенции в медицинской сфере и становиться управляющими бизнеса. В Индии около 80% медицинских услуг оказывается частными компаниями, что объясняет большой опыт в организации здравоохранения у частных индийских медицинских компаний. У России и Индии тесные отношения в сфере образования, в том числе медицинского. В России учится значительное число индийских студентов, чтобы в дальнейшем стать врачами. Например, во Владивостоке в Школе биомедицины есть целый факультет, где учатся индийские студенты на английском языке. В самой «Меданте» работает больше десятка специалистов, получивших российский диплом. Это позволит им приехать и работать в клиниках Дальнего Востока, - ранее говорила директор по проектам в области медицины АНО АПИ Эльвира Нургалиева.Также «Меданта» готова запустить проекты в Забайкальском крае и Якутии. В частности, в Чите «Меданта» прорабатывает возможность строительства многопрофильного медицинского госпиталя. В Якутии компанией «Меданта» планируется создание центров онкоскрининга, сообщили в пресс-службе Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.