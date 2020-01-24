 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Января

23 Января

Популярное

Индийская компания «Меданта» зарегистрировала собственную компанию в Улан-Удэ

Индийская компания «Меданта» зарегистрировала собственную компанию в Улан-Удэ
Общество,  Фото:pixabay.com
По предварительным расчётам, сумма инвестиций в республику составит минимум 500 млн рублей

В четверг, 23 января, глава Бурятии в ходе рабочей поездки в Индию встретился с сооснователем крупнейшей индийской сети многопрофильных госпиталей «Меданта», господином Сунилом Сачдевой.

Встреча стала продолжением индийской бизнес-миссии во Владивосток в августе 2019 года и последующих переговоров в рамках пятого Восточного экономического форума в сентябре, после которых представители индийской сети госпиталей приехали в Улан-Удэ для ознакомления с возможностями сотрудничества в сфере здравоохранения.   

Тогда стороны обсудили возможность строительства трёх гемодиализных центров в районах республики, инвестиции в модернизацию оборудования онкологического диспансера, инвестиции в офтальмологию и продвижение на рынке Индии экспресс-гемотестов для выявления инсульта и других повреждений мозга. 



Эта работа ведётся правительством Бурятии в рамках достигнутых договорённостей между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендой Моди по укреплению экономических взаимоотношений между странами.

На встрече в Дели Алексей Цыденов и сооснователь компании «Меданта» господин Сунил Сачдева договорились о сотрудничестве в сфере офтальмологии и о создании отделения гемодиализа.

13 января 2020 года компания «Меданта» зарегистрировала собственную компанию в Улан-Удэ. В краткосрочной перспективе после определения площадки компания планирует строительство собственного отдельного корпуса. В течение ближайшего месяца врачи из Бурятии будут направлены на стажировку в Индию для обмена опытом и обучения. По предварительным расчётам, сумма инвестиций в республику индийскими компаниями составит минимум 500 млн рублей.

В делегацию Бурятии для поездки в Индию также вошли министр по инвестициям Дарья Архинчеева, главный врач Республиканской клинической больницы имени Евгения Лудупова, руководство клинического онкологического диспансера и компании «ДРД», чьи разработки ранее заинтересовали индийскую сторону.

Они посетили с экскурсией клинические отделения госпиталя «Меданта», ознакомились с этапами лечебного процесса в онкологическом отделении – от госпитализации до дневного стационара и постреабилитации - и обсудили, в каких направлениях выстроить долгосрочное сотрудничество и обмен опытом между практикующими медиками. 



Кроме того, в Дели Алексей Цыденов провёл встречу с руководством второй по величине гостиничной сети в Индии «Ай-Ти-Cи Хотэлс» (ITC Hotels) и презентовали туристический потенциал республики, в том числе, особую экономическую зону туристско-рекреационного типа «Байкальская Гавань». Туризм на Байкале вызвал интерес у индийских инвесторов, они выразили намерение приехать в Бурятию с ответным визитом и ознакомиться с участками турзоны, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2019 года реализация проектов по созданию медицинских клиник на Дальнем Востоке обсуждалась на встрече заместителя председателя правительства России – полномочного представителя президента страны в ДФО Юрия Трутнева с соучредителем индийской компании «Меданта» (Medanta) Сунилом Сачдевой.

Ранее на полях Восточного экономического форума подписан меморандум о реализации проектов на Дальнем Востоке на сумму 2,5 млрд рублей. В качестве пилотных регионов определены Бурятия и Республика Саха (Якутия).

В Бурятии «Меданта» готова создать центры амбулаторной онкологической помощи, сформировать центр гемодиализа и офтальмологическое отделение.


медицина строительство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Бурятский Джеки Чан» разрубил полено в кувырке
«Бурятский Джеки Чан» разрубил полено в кувырке
Общество, 24.01.2020
Арсалан Аюшеев удивил пользователей соцсетей новым эффектным трюком с топором
Индийская компания «Меданта» зарегистрировала собственную компанию в Улан-Удэ
Индийская компания «Меданта» зарегистрировала собственную компанию в Улан-Удэ
Общество, 24.01.2020
По предварительным расчётам, сумма инвестиций в республику составит минимум 500 млн рублей
На вокзале в Улан-Удэ у жителя Иркутской области украли телефон
На вокзале в Улан-Удэ у жителя Иркутской области украли телефон
Общество, 24.01.2020
Злоумышленником оказался другой житель Иркутской области
В Бурятии оценили качество оказания услуг организаций культуры
В Бурятии оценили качество оказания услуг организаций культуры
Общество, 24.01.2020
Оценку качества прошли восемь государственных организаций
Известный критик Нияз Игламов провёл лекцию для актёров улан-удэнских театров
Известный критик Нияз Игламов провёл лекцию для актёров улан-удэнских театров
Общество, 24.01.2020
Лекция затронула разные аспекты актёрского мастерства
Медицинские учреждения Забайкалья готовы на случай вспышки коронавируса
Медицинские учреждения Забайкалья готовы на случай вспышки коронавируса
Общество, 24.01.2020
В регионе проведены дополнительные занятия и инструктажи с медицинским персоналом
В Бурятии спасатели зарегистрировали 3 незаконных съезда на лёд
В Бурятии спасатели зарегистрировали 3 незаконных съезда на лёд
Общество, 24.01.2020
Опасные места были ограждены специальной лентой
Александр Богомоев вышел в финал турнира Гран-при «Иван Ярыгин»
Александр Богомоев вышел в финал турнира Гран-при «Иван Ярыгин»
Общество, 24.01.2020
Также прошла в финал соревнований Мария Кузнецова
Сотрудники спецназа забайкальского УФСИН провели уроки мужества
Сотрудники спецназа забайкальского УФСИН провели уроки мужества
Общество, 24.01.2020
Детям продемонстрировали фильм, посвящённый службе в спецназе уголовно-исполнительной системы
В Улан-Удэ задержали мужчину, расплачивавшегося в магазинах чужой картой
В Улан-Удэ задержали мужчину, расплачивавшегося в магазинах чужой картой
Общество, 24.01.2020
Злоумышленника опознали горожане по кадрам с записи видеокамер
В Бурятии чиновника уволили за сокрытие доходов
В Бурятии чиновника уволили за сокрытие доходов
Общество, 24.01.2020
Районного чиновника уволили в связи с утратой доверия
В Маньчжурии пытаются помочь мужчине, предположительно, из Бурятии
В Маньчжурии пытаются помочь мужчине, предположительно, из Бурятии
Общество, 24.01.2020
Мужчина живёт на чердаке одной из гостиниц города
В Бурятии 1,5 тысячи военных обеспечат доставку продовольствия на полигоны
В Бурятии 1,5 тысячи военных обеспечат доставку продовольствия на полигоны
Общество, 24.01.2020
Военнослужащие доставят топливо, боеприпасы и продукты питания

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^