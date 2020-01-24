Индийская компания «Меданта» зарегистрировала собственную компанию в Улан-Удэ



Тогда стороны обсудили возможность строительства трёх гемодиализных центров в районах республики, инвестиции в модернизацию оборудования онкологического диспансера, инвестиции в офтальмологию и продвижение на рынке Индии экспресс-гемотестов для выявления инсульта и других повреждений мозга.









Эта работа ведётся правительством Бурятии в рамках достигнутых договорённостей между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендой Моди по укреплению экономических взаимоотношений между странами.



На встрече в Дели Алексей Цыденов и сооснователь компании «Меданта» господин Сунил Сачдева договорились о сотрудничестве в сфере офтальмологии и о создании отделения гемодиализа.



13 января 2020 года компания «Меданта» зарегистрировала собственную компанию в Улан-Удэ. В краткосрочной перспективе после определения площадки компания планирует строительство собственного отдельного корпуса. В течение ближайшего месяца врачи из Бурятии будут направлены на стажировку в Индию для обмена опытом и обучения. По предварительным расчётам, сумма инвестиций в республику индийскими компаниями составит минимум 500 млн рублей.



В делегацию Бурятии для поездки в Индию также вошли министр по инвестициям Дарья Архинчеева, главный врач Республиканской клинической больницы имени Евгения Лудупова, руководство клинического онкологического диспансера и компании «ДРД», чьи разработки ранее заинтересовали индийскую сторону.



Они посетили с экскурсией клинические отделения госпиталя «Меданта», ознакомились с этапами лечебного процесса в онкологическом отделении – от госпитализации до дневного стационара и постреабилитации - и обсудили, в каких направлениях выстроить долгосрочное сотрудничество и обмен опытом между практикующими медиками. Эта работа ведётся правительством Бурятии в рамках достигнутых договорённостей между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендой Моди по укреплению экономических взаимоотношений между странами.На встрече в Дели Алексей Цыденов и сооснователь компании «Меданта» господин Сунил Сачдева договорились о сотрудничестве в сфере офтальмологии и о создании отделения гемодиализа.13 января 2020 года компания «Меданта» зарегистрировала собственную компанию в Улан-Удэ. В краткосрочной перспективе после определения площадки компания планирует строительство собственного отдельного корпуса. В течение ближайшего месяца врачи из Бурятии будут направлены на стажировку в Индию для обмена опытом и обучения. По предварительным расчётам, сумма инвестиций в республику индийскими компаниями составит минимум 500 млн рублей.В делегацию Бурятии для поездки в Индию также вошли министр по инвестициям Дарья Архинчеева, главный врач Республиканской клинической больницы имени Евгения Лудупова, руководство клинического онкологического диспансера и компании «ДРД», чьи разработки ранее заинтересовали индийскую сторону.Они посетили с экскурсией клинические отделения госпиталя «Меданта», ознакомились с этапами лечебного процесса в онкологическом отделении – от госпитализации до дневного стационара и постреабилитации - и обсудили, в каких направлениях выстроить долгосрочное сотрудничество и обмен опытом между практикующими медиками.









Кроме того, в Дели Алексей Цыденов провёл встречу с руководством второй по величине гостиничной сети в Индии «Ай-Ти-Cи Хотэлс» (ITC Hotels) и презентовали туристический потенциал республики, в том числе, особую экономическую зону туристско-рекреационного типа «Байкальская Гавань». Туризм на Байкале вызвал интерес у индийских инвесторов, они выразили намерение приехать в Бурятию с ответным визитом и ознакомиться с участками турзоны, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2019 года реализация проектов по созданию медицинских клиник на Дальнем Востоке



Ранее на полях Восточного экономического форума подписан меморандум о реализации проектов на Дальнем Востоке на сумму 2,5 млрд рублей. В качестве пилотных регионов определены Бурятия и Республика Саха (Якутия).



В Бурятии «Меданта» готова создать центры амбулаторной онкологической помощи, сформировать центр гемодиализа и офтальмологическое отделение.





Кроме того, в Дели Алексей Цыденов провёл встречу с руководством второй по величине гостиничной сети в Индии «Ай-Ти-Cи Хотэлс» (ITC Hotels) и презентовали туристический потенциал республики, в том числе, особую экономическую зону туристско-рекреационного типа «Байкальская Гавань». Туризм на Байкале вызвал интерес у индийских инвесторов, они выразили намерение приехать в Бурятию с ответным визитом и ознакомиться с участками турзоны, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2019 года реализация проектов по созданию медицинских клиник на Дальнем Востоке обсуждалась на встрече заместителя председателя правительства России – полномочного представителя президента страны в ДФО Юрия Трутнева с соучредителем индийской компании «Меданта» (Medanta) Сунилом Сачдевой.Ранее на полях Восточного экономического форума подписан меморандум о реализации проектов на Дальнем Востоке на сумму 2,5 млрд рублей. В качестве пилотных регионов определены Бурятия и Республика Саха (Якутия).В Бурятии «Меданта» готова создать центры амбулаторной онкологической помощи, сформировать центр гемодиализа и офтальмологическое отделение.

В четверг, 23 января, глава Бурятии в ходе рабочей поездки в Индию встретился с сооснователем крупнейшей индийской сети многопрофильных госпиталей «Меданта», господином Сунилом Сачдевой.Встреча стала продолжением индийской бизнес-миссии во Владивосток в августе 2019 года и последующих переговоров в рамках пятого Восточного экономического форума в сентябре, после которых представители индийской сети госпиталей приехали в Улан-Удэ для ознакомления с возможностями сотрудничества в сфере здравоохранения.