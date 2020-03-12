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В Улан-Удэ молодым семьям вручили жилищные сертификаты. Фоторепортаж

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с церемонии вручения

Накануне в Улан-Удэ состоялось вручение молодым семьям жилищных сертификатов. С приветственным словом выступил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. Он признался, что половину своей жизни он прожил в общежитиях.

- Я посчитал, что ровно половину моей жизни, сейчас мне 42 года, 21 год, после того, как я выпорхнул из родительского гнезда, я прожил в общежитии: училище, институт, аспирантура, и последующая трудовая деятельность была связана с общежитием, со съёмными квартирами, комнатами. И, конечно же, когда я купил своё первое собственное жильё в ипотеку, естественно, когда заехал туда со своей семьёй, тогда уже полной – с тремя детьми, это было такое безграничное счастье, - сказал министр.

Сертификаты на социальную выплату на приобретение (строительство) жилья получили 40 молодых семей.

В этом году Бурятии представлена субсидия из федерального бюджета на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 82,9 миллионов рублей, из республиканского и местного бюджетов – по 20 миллионов.

Всего выплаты получили 156 молодых семей.

Одной из них стала многодетная семья Хлыбовых, которая воспитывает 6 детей: 5 сыновей и 1 дочь. У главы семейства уже есть планы на полученную сумму в размере 3,2 миллиона рублей.

- На самом деле для нашей семьи это очень важно, ценно и дорого, потому что раньше нам приходилось жить в съёмных квартирах, а сейчас у нас наконец-то появилась возможность купить себе собственное жилье. Мы просто счастливы, как говорится: «Свой дом - своя крепость», поэтому будем приобретать и создавать в нем любовь и заботу, - рассказал Роман Хлыбов.

Для того, чтобы претендовать на социальную выплату, молодым семьям до 35 лет необходимо встать на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту постоянной прописки.


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