В Бурятии у «ЭкоАльянса» появился новый руководитель

Директором назначили Алдара Бальжирова
В Бурятии 10 марта назначили нового директора регионального мусорного оператора ООО «ЭкоАльянс». Им стал Алдар Бальжиров, ранее занимавший должность финансового директора «ЭкоАльянса» (региональный оператор по обращению с ТКО в Республике Бурятия).
- По словам Алдара Бальжирова, перед региональным оператором стоит ряд стратегических задач в работы по обращению с ТКО на территории Бурятии, - сообщили в пресс-службе компании.
Как сообщал «Байкал-Daily», 4 марта директор ООО «ЭкоАльянс» Игорь Алексеев написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Справка:
Бальжиров Алдар Банзарович родился в 1982 году.
Имеет два высших образования (закончил БГУ, исторический факультет по специальности «политолог»; БГСХА, экономический факультет по специальности «Экономика и управление АПК»).
Ранее работал заместителем главы МО «г. Гусиноозерск» по ЖКХ и строительству, ранее- начальником Управления по социальной политике администрации Улан-Удэ, являлся председателем Союза молодёжи Республики Бурятия.
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