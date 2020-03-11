Подозреваемый увидел себя в ориентировке
Накануне пресс-служба МВД Бурятии на своём официальном сайте разместила ориентировку на мужчину, подозреваемого в совершенном 4 марта грабеже.
В этот же день злоумышленник, увидев себя в ориентировке, добровольно пришёл в отдел полиции.
28-летний горожанин ранее не судим, официально не трудоустроен.
За грабёж возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», запечатлённый камерой видеонаблюдения в одном из кафе города подозреваемый познакомился с мужчиной около магазина. После этого они продолжили общение в кафе, где начали выпивать. Затем они решили поехать на берег реки Уды на автомобиле подозреваемого для дальнейшего распития спиртного. В ходе возникшей ссоры новый знакомый ударил потерпевшего бутылкой по голове и прихватил его вещи.
Мужчина, ограбивший улан-удэнца на берегу реки, пришёл в полицию с повинной
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