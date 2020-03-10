 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Марта

09 Марта

Популярное

Полиция разыскивает мужчину, ограбившего улан-удэнца на берегу реки. ВИДЕО

Полиция разыскивает мужчину, ограбившего улан-удэнца на берегу реки. ВИДЕО
Общество,  Фото:Ориентировка МВД
Инцидент произошёл на прошлой неделе

4 марта в полицию Октябрьского района обратился 35-летний улан-удэнец. Он рассказал, что малознакомый мужчина, находясь на берегу реки, отобрал у него сотовый телефон, банковскую карту и документы. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что мужчины познакомились около продуктового магазина и продолжили общение в кафе на улице Мокрова. Затем они решили поехать на берег реки Уды на автомобиле подозреваемого для дальнейшего распития спиртного. В ходе возникшей ссоры новый знакомый ударил потерпевшего бутылкой по голове и украл вещи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

В совершение преступления подозревается мужчина, метис, на вид 25 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения.

Был одет: куртка спортивная чёрного цвета, синие джинсы. Скрылся на иномарке тёмного цвета.



Момент застолья в кафе и машина подозреваемого запечатлены камерами видеонаблюдения. При наличии какой-либо информации о разыскиваемом полиция просит обращаться по телефонам: 8-908-598-60-60, 8 (3012) 43-02-02; 102(112).


розыск
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области виновника ДТП осудили на три года за смерть мужчины
В Иркутской области виновника ДТП осудили на три года за смерть мужчины
Общество, 10.03.2020
Пьяный водитель ехал без прав и в неисправном авто
В Бурятии ищут молодого человека, пропавшего полгода назад
В Бурятии ищут молодого человека, пропавшего полгода назад
Общество, 10.03.2020
Сергей Гармаев вышел из дома и не вернулся в октябре прошлого года
В Улан-Удэ наградили медалями ветеранов войны
В Улан-Удэ наградили медалями ветеранов войны
Общество, 10.03.2020
Юбилейные медали ветеранам вручали полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев и глава Бурятии Алексей Цыденов  
В Улан-Удэ к благоустройству бульвара по Фрунзе приступят после ремонта сетей
В Улан-Удэ к благоустройству бульвара по Фрунзе приступят после ремонта сетей
Общество, 10.03.2020
Работы по облагораживанию бульвара разделили на два этапа
В Улан-Удэ появился билборд с экоактивистом Чингисом Болотовым
В Улан-Удэ появился билборд с экоактивистом Чингисом Болотовым
Общество, 10.03.2020
Лидер КВН-движения и руководитель экопроекта «Мусор из головы» стал лицом рекламной кампании
Мэрия об участке школы №60 в центре Улан-Удэ: «Участок не соответствует строительным нормам»
Мэрия об участке школы №60 в центре Улан-Удэ: «Участок не соответствует строительным нормам»
Общество, 10.03.2020
Старое здание школы подлежит сносу, а новое построят в 103 микрорайоне
В Улан-Удэ в такси с пассажирами врезался микрогрузовик
В Улан-Удэ в такси с пассажирами врезался микрогрузовик
Общество, 10.03.2020
Авария случилась на Мясокомбинате вчера
В Чите дальнобойщик не смог подкупить полицейского
В Чите дальнобойщик не смог подкупить полицейского
Общество, 10.03.2020
Машина водителя не была оборудована тахографом
В Бурятии активисты нашли массу дефектов в квартирах для детей-сирот
В Бурятии активисты нашли массу дефектов в квартирах для детей-сирот
Общество, 10.03.2020
Активисты ОНФ рекомендуют властям провести проверку квартир

В Иркутской области бухгалтер перевела мошенникам 490 тысяч
В Иркутской области бухгалтер перевела мошенникам 490 тысяч
Общество, 10.03.2020
Женщина поверила аферистам и перевела деньги на «безопасный счёт»
В Улан-Удэ супруги отметили «золотую» свадьбу
В Улан-Удэ супруги отметили «золотую» свадьбу
Общество, 10.03.2020
Юбиляры поделились секретами долгой совместной жизни
Главный следователь Бурятии проведёт личный приём граждан
Главный следователь Бурятии проведёт личный приём граждан
Общество, 10.03.2020
Вячеслав Сухоруков примет граждан в Кабанском районе
В Бурятии началась подготовка к российско-монгольскому учению «Селенга-2020»
В Бурятии началась подготовка к российско-монгольскому учению «Селенга-2020»
Общество, 10.03.2020
Учение нацелено на борьбу с международным терроризмом

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^