Полиция разыскивает мужчину, ограбившего улан-удэнца на берегу реки. ВИДЕО

Инцидент произошёл на прошлой неделе
4 марта в полицию Октябрьского района обратился 35-летний улан-удэнец. Он рассказал, что малознакомый мужчина, находясь на берегу реки, отобрал у него сотовый телефон, банковскую карту и документы. Ущерб составил 15 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что мужчины познакомились около продуктового магазина и продолжили общение в кафе на улице Мокрова. Затем они решили поехать на берег реки Уды на автомобиле подозреваемого для дальнейшего распития спиртного. В ходе возникшей ссоры новый знакомый ударил потерпевшего бутылкой по голове и украл вещи.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».
В совершение преступления подозревается мужчина, метис, на вид 25 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения.
Был одет: куртка спортивная чёрного цвета, синие джинсы. Скрылся на иномарке тёмного цвета.
Момент застолья в кафе и машина подозреваемого запечатлены камерами видеонаблюдения. При наличии какой-либо информации о разыскиваемом полиция просит обращаться по телефонам: 8-908-598-60-60, 8 (3012) 43-02-02; 102(112).
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