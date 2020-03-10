Прогнозируются сильные ветра и снег
По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 марта местами в северных, верхнеленских, южных районах ожидается усиление северо-западного, западного ветра до 15-18 метров в секунду, снег, метели.
Также в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья местами сильный снег, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В ГУ МЧС Забайкалья также прогнозируют ухудшение погоды. 11 марта по всей территории региона ожидается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
В Иркутской области и Забайкалье ожидается ухудшение погоды
Общество, Фото:
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