«Мамочка, я очень тебя люблю»: Жительница Таджикистана нашла свою маму в Бурятии

















Также она познакомилась здесь со своей сводной сестрой Ольгой.











В выпуске известной передачи «Жди меня» от 6 марта на канале «НТВ» рассказали историю Джононы Касимовой из Таджикистана. Женщина искала свою маму - оказалось, отец тайно увёз её из Бурятии в пятилетнем возрасте, ничего не сказав своей супруге. А затем, приехав в Таджикистан, изменил дату рождения и имя дочки: вероятно, чтобы жена не нашла ребёнка.- Мой отец служил в Бурятии. Там он познакомился с моей мамой, там я родилась. Я не знаю, что произошло между моими родителями, но отец забрал меня и увёз в Таджикистан. С тех пор я не видела свою маму. Видимо, отец так сильно любил меня, что не хотел, чтобы я виделась с мамой. Может быть, поэтому и дату рождения поменял. Но я знаю, что папа и мама переписывались. Об этом мне рассказали соседи. А ещё передали мамину фотографию. Так я узнала, что где-то у меня есть мама, - поведала Джонона.«Я всегда смотрю вашу программу и верю, что вы поможете найти мне маму. Я очень хочу её увидеть, сказать ей, что я жива. Постоянно о ней думаю. Мне очень её не хватает», добавила женщина.Ведущие передачи спросили Джонону, искала ли её мама все эти годы.- Знаю, что она писала и даже собиралась приехать, но отец сказал ей, что я умерла, в последнем письме, - ответила она.В ходе программы выяснилось, что в поисках помог счастливый случай - жительница Бурятии Светлана увидела в региональной газете материал о том, что её подругу разыскивает дочка.- Это был обычный рабочий день. Вечером я по пути с работы зашла в магазин, приобрела газету. Уже шагая домой, перелистывая газету, я увидела объявление – дочь разыскивает свою маму. Мне эта история показалась до боли знакомой, потому что в этой статье я увидела нашу Александру. Шура потеряла связь со своей дочерью, очень много лет она её искала, страдала, переживала. Когда я Шуре принесла газету, она расплакалась, не могла поверить, что действительно после стольких лет она встретит свою дочь, - говорит в сюжете передачи Светлана Соболева.Интервью в сюжете известной программы дала и мама Джононы, Александра Петровна. Она рассказала, что муж практически похитил её малышку много лет назад.- Я со своим мужем познакомилась, когда мне было 16 лет. Он служил у нас в Заиграево, в армии. Отслужил, позвал меня к себе в Таджикистан домой – в Душанбе. Я согласилась, конечно, была молодая, мне хотелось чего-то, какого-то экстрима. Мы съездили, там 2 года с ним прожили, потом опять приехали сюда, в Заиграево, через пять лет родила дочку, назвали Анной. Мой муж настаивал на том, чтобы мы вернулись обратно к нему на Родину, в Таджикистан. Но я не захотела, и у нас пошел разлад в жизни - начали часто ругаться. Он опять звал меня к себе на Родину, я отвечала – нет, я больше не поеду. Он тогда сказал, я поеду с Анюткой, я ему в ответ – нет, я тебе её не отдам. Ушла на работу как всегда, не подумала, что он её заберёт. Я даже свидетельство о рождении спрятала, свидетельство о браке. Ушла в ночную смену, прихожу – ни мужа, ни дочки нет. Он её похитил, - подробно поведала Александра Касимова.По её словам, она писала письма в Душанбе, заказывала переговоры, однако никто не откликался, и на переговоры никто не приходил.- В 1996 году он приезжал сюда, я спросила, где Анюта, говорит – она умерла. Там же война была в это время, я поверила. Доченька моя, прости меня, что я тебя никак не удержала. Я надеюсь, что тебя всё-таки увижу, - сказала женщина.«Я этого никогда ему не прощу. Может, ему тоже было плохо, не знаю. Но такое, мне кажется, не прощают – с матерью разлучить. Кто, кроме матери, поможет маленькому ребенку? Кто с ней будет сидеть, когда она болеет? Только мать родная», заключила жительница Бурятии.В конце программы мать и дочь наконец встретились. Зрители в студии не смогли сдержать слёз во время этого трогательного момента. «Мамочка, я тебя очень люблю», - прошептала маме Джонона во время встречи.