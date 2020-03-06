С жителя Бурятии взыскали долг по алиментам его полного тёзки

«На адвоката больше потратите», - заявила судебный пристав

Житель Бурятии обратился к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой с жалобой на арест и списание денег со счета в банке.Оказалось, что мужчина является полным тёзкой должника по алиментам, проживающего в Волгоградской области.По словам мужчины, при обращении к судебному приставу-исполнителю Нехаевского отделения Волгоградской области ему предложили подождать с возвратом денег до розыска настоящего должника и взыскания с него необходимой суммы. Тогда житель Бурятии предупредил о том, что может взыскать материальный и моральный вред, причинённый неправомерными действиями. Однако судебный пристав заявила: «Не боимся, на адвоката больше потратите».После обращения бурятского омбудсмена к руководству управления ФССП по Волгоградской области последовал аналогичный ответ. Какая-либо оценка законности действий судебного пристава-исполнителя по взысканию с постороннего гражданина с другой датой рождения не дана, сообщили в аппарате уполномоченного.Информация о нарушении прав жителя Бурятии и принятии мер реагирования направлена в дирекцию ФССП России. Заявителю помогли подготовить исковое заявление в суд.