«Байкал-Daily» узнал, почему водитель 95-го маршрута бесплатно возит школьников, получивших пятёрки
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в нескольких автобусах на маршруте №95 отличники могут проехать бесплатно. Для этого ученикам нужно показать дневник с пятёркой.
«Байкал-Daily» пообщался с одним из водителей автобуса Александром. Он рассказал, что ему нравится видеть радостных школьников, которым не приходится платить за проезд. А делает он это ради мотивации ребят к успешной учёбе.
- У меня у самого есть дети, и хотелось бы, чтобы учились лучше. Какой-то тонус да будет, - уверен Александр.
Школьники подходят к водителю, показывают дневник с пятёркой и едут бесплатно. Сколько за день таких ребят ездит, водитель не знает. Также бесплатным проездом за отличные знания могут воспользоваться студенты, им нужно также показать документ с оценками.
Как сообщал «Байкал-Daily», в некоторых городах водители устраивали аналогичную акцию для школьников, но у них были скидки для учеников, получивших четвёрку. У Александра для ударников скидок за проезд нет. На этот вопрос водитель пошутил, что тогда он работал бы бесплатно.
Кроме того, в автобусе бесплатно ездят ветераны Великой Отечественной войны. По словам Александра, он также не берёт оплату с некоторых бабушек и дедушек.
Акция для отличников у Александра длится уже не менее полугода, и прекращать он её не собирается.
- Дети радуются, мне нравится, когда они радуются. Довольные, на эти деньги что-нибудь да купят себе, - с улыбкой поделился водитель.
По его словам, такие наклейки с объявлением о бесплатном проезде только в двух автобусах 95-го маршрута.
«Чтобы лучше учились»: Улан-удэнский маршрутчик рассказал об акции для отличников
Общество, Фото:
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