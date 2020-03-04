В Улан-Удэ несколько маршрутчиков бесплатно возят отличников

Для бесплатного проезда ученику нужно показать водителю дневник с пятёркой



В Улан-Удэ ученики, получающие пятёрки, могут проехать в нескольких автобусах по маршруту №95 бесплатно. Для этого ребёнок должен показать водителю дневник с пятёркой. Фотографию интересного объявления опубликовали накануне в паблике «Аноним 03».



- Побольше бы таких водителей в нашем городе! Респект водителю 95-го маршрута, - написал автор снимка.



Бригадир маршрут № 95 Олег Мостовской рассказал «Байкал-Daily», что на маршруте несколько таких автобусов. Объявления появились около месяца назад. Водители самостоятельно решили перевозить отличников бесплатно. Также на маршруте бесплатно перевозят ветеранов Великой Отечественной войны.



Кроме бесплатных перевозок, водители делают и другие добрые дела. Например, маршрутчики помогли деньгами женщине на проведение операции.



- В хлебном киоске женщина работала, ей должны были делать операцию на колено. Водители объединились, кто по сколько смог – сбросились деньгами, - привёл пример бригадир неравнодушных водителей.



Также маршрутчики поздравляют людей с днём рождения и другими праздниками.



Подобные акции для отличников есть и в других городах. Например, в Омске, на Кубани. С челябинским школьникам повезло немного больше, за четвёрку им предоставляется проезд со скидкой – 15 рублей, обычная цена билета – 20 рублей. Такие же скидки действуют для хорошистов Томска. В Кемерове один маршрутчик предлагает своим пассажирам конфеты. А в Красноярске в троллейбусе работает вежливый кондуктор, который благодарит каждого за поездку и желает счастья и здоровья.





