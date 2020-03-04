 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Марта

03 Марта

Популярное

В Улан-Удэ несколько маршрутчиков бесплатно возят отличников

В Улан-Удэ несколько маршрутчиков бесплатно возят отличников
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Для бесплатного проезда ученику нужно показать водителю дневник с пятёркой

В Улан-Удэ ученики, получающие пятёрки, могут проехать в нескольких автобусах по маршруту №95 бесплатно. Для этого ребёнок должен показать водителю дневник с пятёркой. Фотографию интересного объявления опубликовали накануне в паблике «Аноним 03».

- Побольше бы таких водителей в нашем городе! Респект водителю 95-го маршрута, - написал автор снимка.

Бригадир маршрут № 95 Олег Мостовской рассказал «Байкал-Daily», что на маршруте несколько таких автобусов. Объявления появились около месяца назад. Водители самостоятельно решили перевозить отличников бесплатно. Также на маршруте бесплатно перевозят ветеранов Великой Отечественной войны.

Кроме бесплатных перевозок, водители делают и другие добрые дела. Например, маршрутчики помогли деньгами женщине на проведение операции.

- В хлебном киоске женщина работала, ей должны были делать операцию на колено. Водители объединились, кто по сколько смог – сбросились деньгами, - привёл пример бригадир неравнодушных водителей.

Также маршрутчики поздравляют людей с днём рождения и другими праздниками.

Подобные акции для отличников есть и в других городах. Например, в Омске, на Кубани. С челябинским школьникам повезло немного больше, за четвёрку им предоставляется проезд со скидкой – 15 рублей, обычная цена билета – 20 рублей. Такие же скидки действуют для хорошистов Томска. В Кемерове один маршрутчик предлагает своим пассажирам конфеты. А в Красноярске в троллейбусе работает вежливый кондуктор, который благодарит каждого за поездку и желает счастья и здоровья.


школьники водители общественный транспорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ по маршруту № 16 пустят дополнительный автобус
В Улан-Удэ по маршруту № 16 пустят дополнительный автобус
Общество, 04.03.2020
Это связано с увеличением пути следования маршрута после переноса конечной остановки
В Бурятии запустили справочную службу «Наши дети»
В Бурятии запустили справочную службу «Наши дети»
Общество, 04.03.2020
Специалисты проконсультируют жителей республики по всем мерам соцподдержки
В Улан-Удэ пройдёт концерт бурятских народных песен
В Улан-Удэ пройдёт концерт бурятских народных песен
Общество, 04.03.2020
В нём примут участие исполнители со всей республики
В Бурятии школьный бухгалтер фиктивно устроила родственницу
В Бурятии школьный бухгалтер фиктивно устроила родственницу
Общество, 04.03.2020
Женщина не работала, но бухгалтер за неё получала зарплату
В Улан-Удэ парни украли куртки в магазине
В Улан-Удэ парни украли куртки в магазине
Общество, 04.03.2020
Один из юношей имеет условное осуждение
В Бурятии школьное лесничество отметило 50-летний юбилей
В Бурятии школьное лесничество отметило 50-летний юбилей
Общество, 04.03.2020
Юных лесников наградили грамотами и вручили сувениры
В Улан-Удэ днём 5-7 мороза
В Улан-Удэ днём 5-7 мороза
Общество, 04.03.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 марта по республике местами небольшой снег
Экстремалы Бурятии разыграют в Саянах «Кубок Победы»
Экстремалы Бурятии разыграют в Саянах «Кубок Победы»
Общество, 03.03.2020
Соревнования пройдут в рамках фестиваля «Мунку-Сардык»
Юбилейный фестиваль «Джаз на Байкале» стартует 10 апреля
Юбилейный фестиваль «Джаз на Байкале» стартует 10 апреля
Общество, 03.03.2020
Один из концертов пройдёт в Улан-Удэ
Молодёжь приглашают к участию во всероссийском флешмобе
Молодёжь приглашают к участию во всероссийском флешмобе
Общество, 03.03.2020
Для этого нужно опубликовать в соцсетях комикс о 8 марта
Кяхтинские теннисистки сразились за призы депутатов
Кяхтинские теннисистки сразились за призы депутатов
Общество, 03.03.2020
На юге Бурятии прошёл турнир по настольному теннису, посвящённый 8 марта
В Забайкалье проводят профилактические выжигания сухой растительности
В Забайкалье проводят профилактические выжигания сухой растительности
Общество, 03.03.2020
Работы проходят в рамках подготовки к пожароопасному сезону
В Иркутске подвели итоги фестиваля патриотической песни
В Иркутске подвели итоги фестиваля патриотической песни
Общество, 03.03.2020
Мероприятие было посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^