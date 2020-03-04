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Жители Бурятии пройдут спортивные «Маршруты Победы»

Жители Бурятии пройдут спортивные «Маршруты Победы»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Среди них подъёмы на горные вершины, веломарафон и сплав по Селенге

В Бурятии более 1500 участников проекта «Маршруты Победы» с георгиевской ленточкой на груди, фотографией деда или прадеда совершат восхождения на обзорные вершины в районах республики, примут участие в спортивных экспедициях на вершины Прибайкалья, в массовых сплавах по Селенге и в велофестивале. Каждый участник мероприятия получит памятный значок с символикой Победы, примет участие в концертах песен военных лет и кинопоказах под открытым небом военных фильмов, поест солдатскую кашу.

Такая возможность появилась благодаря победе федерации экстремальных видов спорта и путешествий РБ в конкурсе президентских грантов на развитие гражданского общества. Победивший проект «Маршруты Победы», посвящённый годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., направлен на укрепление связи поколений, патриотическое воспитание детей и молодёжи через возрождение традиций массовых восхождений на вершины, массовых турпоходов, сплавов по рекам и веломарафонов для различных возрастных групп и слоёв населения.

Самым массовым мероприятием проекта станет всероссийский горный фестиваль «Мунку-Сардык» с массовым восхождением жителей Республики Бурятия и гостей фестиваля из других городов России на высшую точку Восточной Сибири г. Мунку-Сардык (3491 м).

Как сообщает пресс-служба минспорта РБ, планируются следующие мероприятия:
1. Зимнее восхождение на гору Мамай хребта Хамар-Дабан в Кабанском районе (26 марта).
2. Всероссийский горный фестиваль «Мунку-Сардык».
3. Массовое восхождение на гору Панорама и гору Ленинградская в Северобайкальском районе.
4. Веломарафон «Победа» (25 апреля).
5. Массовый водный сплав по реке Селенга, посвящённый 75-летию Победы (31 мая).
6. Массовое восхождение на пик Любви в посёлке Аршан Тункинского района (6 июня).
7. Фрирайд экспедиция по Баргузинскому хребту (20-23 мая).
8. Массовое восхождение на полуостров Святой Нос (1842 м) в Баргузинском районе (22 июня).

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