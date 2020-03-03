Соревнования пройдут в рамках фестиваля «Мунку-Сардык»
С 1 по 5 мая в Бурятии, в Восточных Саянах пройдёт 10-й горный фестиваль «Мунку-Сардык». В этом году все мероприятия фестиваля будут посвящены 75-летию Великой Победы. В связи с этим каждый человек, находящийся в этом районе с 1 по 3 мая, может посвятить своё восхождение на вершину или любой радиальный выход этой памятной дате.
В программу мероприятий фестиваля войдут ежедневные массовые восхождения; соревнования по скоростному восхождению; детская горная школа; соревнования по бордер-кроссу и ски-кроссу.
Кроме традиционных восхождений на вершину горы Мунку-Сардык, в этом году организаторы впервые ввели новый вид состязаний – «Кубок Победы». Забег в дисциплине скайраннинга «Вертикальный километр» пройдёт на высотах 1500-2600 м по маршруту от «Стрелки» до озера Эхой. «Кубок Победы» проводится среди мужчин и женщин в возрастных категориях: 18-30 лет, 31-50 лет и 51-65 лет.
Все участники «Кубка Победы» получат памятные значки с символикой вершины и 75-летия Победы, диплом о восхождении. Победители и призёры в номинациях – кубки, медали, дипломы, призы от организаторов, партнёров и спонсоров. Об этом сообщает федерация экстремальных видов спорта и путешествий Республики Бурятия «Байкальский экстрим».
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Экстремалы Бурятии разыграют в Саянах «Кубок Победы»
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