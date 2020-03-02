Гусеничный «Бентли» установил рекорд скорости в Бурятии

- Усё, теперь ультратанк официально зафиксирован Книгой рекордов России с максимальной скоростью 125 км/ч, причём на дистанции в 1 милю. Мы честно думали, что 1.6км нам будет сильно мало, но этого хватило. На следующий год надо возвращаться с мощностью сил в 600 и идти на 150 км/ч, - написал Academeg.





