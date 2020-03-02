Гусеничный «Бентли» установил рекорд скорости в Бурятии

Ultratank – гусеничный «Бентли» популярного автоблогера Константина Заруцкого (Academeg) попал в Книгу рекордов России на фестивале «Байкальская миля» в селе Максимиха Баргузинского района Бурятии. «Бентли» на гусеничном ходу разогнался до 125 километров в час на дистанции в милю или 1,6 километров.
О рекорде блогер из Санкт-Петербурга сообщил в своём аккаунте в Instagram, выложив снимок с полученным сертификатом.
- Усё, теперь ультратанк официально зафиксирован Книгой рекордов России с максимальной скоростью 125 км/ч, причём на дистанции в 1 милю. Мы честно думали, что 1.6км нам будет сильно мало, но этого хватило. На следующий год надо возвращаться с мощностью сил в 600 и идти на 150 км/ч, - написал Academeg.
Как сообщал «Байкал-Daily», перед фестивалем были проведены «пристрелочные» заезды, где Константину удалось поставить первый мировой рекорд скорости в 123 км/ч.
- 123 километра – официально здесь зарегистрированный, при этом уже рекорд мира. Официально мы уже поставили мировой рекорд для гусеничных транспортных средств. «Книга рекордов России» на месте, официальная телеметрия здесь. 123 у нас в кармане, нам нужно 130 плюс, - поделился тогда Константин.
Необыкновенный автомобиль, как его называет сам блогер – ультратанк, вызвал неподдельный интерес у участников фестиваля «Байкальская миля». Все фотографировались с транспортным средством.
Сегодня команда известного блогера улетела в Москву.
Гусеничный «Бентли» Academeg создал в мае 2019 года. После появления на YouTubе видеоролика с тест-драйвом удивительной машины о ней написали иностранные СМИ Великобритании. Произошёл всплеск просмотров, на сегодня видео посмотрели уже больше 8 миллионов пользователей.