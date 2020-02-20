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В Улан-Удэ вновь зажгли Вечный огонь

В Улан-Удэ вновь зажгли Вечный огонь
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Сегодня состоялась торжественная церемония зажжения Вечного огня на мемориале в посёлке Горького

В столице Бурятии зажжён Вечный огонь на мемориале воинам, умерших от ран в госпиталях Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны. Мемориал открылся после реконструкции. В торжественной церемонии приняли участие мэр города Игорь Шутенков, военнослужащие, юнармейцы-зарничники, представители общественности, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре Вечный огонь в связи с реконструкцией мемориала перенесли в специальную капсулу.

Сегодня капсулу с Вечным огнём привезли на бронеавтомобиле «Тигр» 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в сопровождении почётного караула военнослужащих во главе с командиром взвода, участником боевых действий, лейтенантом Сергеем Барабашем. Встретили и приняли капсулу военный комиссар Октябрьского района Сергей Сарапин, заместитель командира роты войсковой части 32364, отличник боевой и политической подготовки старший лейтенант Ислам Евлоев и юнармеец-зарничник, лучший командир военно-спортивной игры «Зарница-2019» Андрей Михеев. Они зажгли чашу Вечного огня.

В память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов был объявлена минута молчания.


Впервые на мемориале Вечный огонь был зажжён 31 октября 2014 года к 70-летию Великой Победы. В прошлом году началась реконструкция памятника и благоустройство территории вокруг, потому 7 октября 2019 года Вечный огонь был перенесён в специальную капсулу и хранился в войсковой части Улан-Удэ.

В прошлом году завершена реконструкция мемориала: выполнены работы по облицовке гранитом центральной стены, заменены надгробные плиты и мемориальные доски, торшерные светильники, отремонтированы пилоны, пандус, дополнительные пролёты чугунного и кирпичного ограждения мемориала.

Здесь на гранитных плитах высечены имена защитников Родины, которые не дожили до победного мая 1945-го. С начала Великой Отечественной войны в Бурятии были развёрнуты 16 эвакогоспиталей, 14 из них были размещены в Улан-Удэ. Раненые поступали из медсанбатов и прифронтовых госпиталей. Лечение в госпиталях прошли более 30 тысяч солдат и офицеров. Умерших от ран бойцов хоронили на кладбищах города.

В 1975 году был создан мемориал и останки воинов были перенесены в братскую могилу. Рядом находятся захоронения четырёх героев Советского Союза, умерших в разные годы уже после войны - Ильи Балдынова, Осипа Денисова, Константина Оцимика, Василия Хантаева. Имена солдат, сержантов и офицеров, захороненных в братской могиле, были увековечены в 3 томе Книги памяти Бурятии, выпущенном в 1999 году.

Первоначально на мемориале были высечены имена 219 советских воинов. К 70-летию Великой Победы в ходе поисковой работы была найдена информация ещё о 80 воинах, умерших от ран в госпиталях Улан-Удэ, их фамилии были нанесены на мемориальные плиты. Во время реконструкции мемориала в 2019 году были увековечены фамилии ещё 17 воинов. Сегодня на мемориальных плитах - 316 фамилий.
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