В Бурятии бороться с рубкой леса будут с помощью маячков

В список высокоэффективных предложений по итогам форсайт-сессий на открытом совещании «Наша Бурятия» попали предложения для усиления борьбы с незаконными рубками с помощью новых технологий.
Лесники смогут отслеживать незаконно заготовленную древесину с помощью приложения. Внедрение специальных незаметных маячков поможет не только установить нарушителя, но и установить пункт приёма и отгрузки древесины.
- Например, на месте обнаружили незаконно складированную древесину, туда внедряем чип и затем уже отслеживаем. Можем даже на телефоне отследить, куда эта древесина двигается. Когда «чёрные» лесорубы об этом узнают, многие задумаются, стоит ли вообще идти в лес и незаконно рубить древесину, - рассказал зампред правительства по безопасности Пётр Мордовской.
Кроме этого, было предложено отслеживать технику лесозаготовителей. Так сотрудники лесной охраны смогут усилить контроль за заготовкой древесины. Предложение также поддержали общественники и участники форсайт-сессий. Сейчас лесники уже отрабатывают предложения, получившую большую поддержку у жителей республики.
- На площадке «Сохранение лесов» прозвучало 18 предложений для развития лесного хозяйства. Предложения охватили многие сферы лесной отрасли – от лесовосстановления, к чему было приковано особое внимание, до борьбы с лесными пожарами и незаконными рубками в Бурятии, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году в лесах Бурятии начали устанавливать первые видеокамеры. С их помощью удалось задержать уже многих нелегальных лесорубов.