В Бурятии бороться с рубкой леса будут с помощью маячков

- Например, на месте обнаружили незаконно складированную древесину, туда внедряем чип и затем уже отслеживаем. Можем даже на телефоне отследить, куда эта древесина двигается. Когда «чёрные» лесорубы об этом узнают, многие задумаются, стоит ли вообще идти в лес и незаконно рубить древесину, - рассказал зампред правительства по безопасности Пётр Мордовской.



