Имам провёл беседы о правопослушном образе жизни
Имам Улан-Удэнской мечети Хамид Сафиулла посетил исправительную колонию №1 в Гусиноозёрске.
Имам встретился с верующими осуждёнными и побеседова с ними о правопослушном образе жизни, о соблюдении норм и традиций, существующих в обществе, о важности и ценности жизни.
В завершении визита Хамид Сафиулла провёл индивидуальные беседы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
В Бурятии осуждённых посетил имам
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