В Бурятии осуждённых посетил имам

Имам провёл беседы о правопослушном образе жизни



Имам Улан-Удэнской мечети Хамид Сафиулла посетил исправительную колонию №1 в Гусиноозёрске.



Имам встретился с верующими осуждёнными и побеседова с ними о правопослушном образе жизни, о соблюдении норм и традиций, существующих в обществе, о важности и ценности жизни.



В завершении визита Хамид Сафиулла провёл индивидуальные беседы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

