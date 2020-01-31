В Кабанском районе Бурятии стартует сельскохозяйственный фотоконкурс

Победители получат дипломы и ценные призы



В Кабанском районе Бурятии с 1 февраля стартует фотоконкурс «Сельские будни». Мероприятие проводится среди фотолюбителей, жителей района, сотрудников районных сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств.



Фотоработы, участвующие в конкурсе, должны быть посвящены сельскохозяйственной тематике. На конкурс принимаются снимки людей во время сельскохозяйственного труда; фотографии личных и фермерских подворий; фотографии людей с сельскохозяйственными животными; фотографии людей с сельскохозяйственной техникой; пейзажи, демонстрирующие результаты сельскохозяйственного труда (вспаханное поле, колосящаяся пшеница, надой молока, и т.д.). Не допускается значительная цифровая корректировка изображений. Фотоколлажи и изображения, выполненные с помощью компьютера, также не принимаются.



Фотоснимки должны быть изготовлены в формате 29,7x42 см (или в формате A3) без оформительских рамок, как в цветном, так и в черно-белом изображении, а также в цифровом виде в формате jpg. Участники конкурса направляют фотоработы в управление сельского хозяйства администрации МО «Кабанский район» и на электронный адрес: osh@kabansk.org. Приём осуществляется с 1 февраля по 30 сентября 2020 года в рабочие дни с 8:00 до 16:30 часов, обед с 12:00 до 13:00.



Награждение победителей фотоконкурса состоится в рамках празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Кабанском районе. Победители получат приглашение на торжественное мероприятие, посвящённое празднику, диплом и ценный подарок. Дополнительно, среди всех работ, присланных на конкурс, решением комиссии могут быть выбраны «Самый активный участник» и «Самое массовое фото». Об этом сообщает пресс-служба администрации МО «Кабанский район».

