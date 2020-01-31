 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 Января

30 Января

Популярное

В Кабанском районе Бурятии стартует сельскохозяйственный фотоконкурс

В Кабанском районе Бурятии стартует сельскохозяйственный фотоконкурс
Общество,  Фото:pixabay.com
Победители получат дипломы и ценные призы

В Кабанском районе Бурятии с 1 февраля стартует фотоконкурс «Сельские будни». Мероприятие проводится среди фотолюбителей, жителей района, сотрудников районных сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Фотоработы, участвующие в конкурсе, должны быть посвящены сельскохозяйственной тематике. На конкурс принимаются снимки людей во время сельскохозяйственного труда; фотографии личных и фермерских подворий; фотографии людей с сельскохозяйственными животными; фотографии людей с сельскохозяйственной техникой; пейзажи, демонстрирующие результаты сельскохозяйственного труда (вспаханное поле, колосящаяся пшеница, надой молока, и т.д.). Не допускается значительная цифровая корректировка изображений. Фотоколлажи и изображения, выполненные с помощью компьютера, также не принимаются.

Фотоснимки должны быть изготовлены в формате 29,7x42 см (или в формате A3) без оформительских рамок, как в цветном, так и в черно-белом изображении, а также в цифровом виде в формате jpg. Участники конкурса направляют фотоработы в управление сельского хозяйства администрации МО «Кабанский район» и на электронный адрес: osh@kabansk.org. Приём осуществляется с 1 февраля по 30 сентября 2020 года в рабочие дни с 8:00 до 16:30 часов, обед с 12:00 до 13:00.

Награждение победителей фотоконкурса состоится в рамках празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Кабанском районе. Победители получат приглашение на торжественное мероприятие, посвящённое празднику, диплом и ценный подарок. Дополнительно, среди всех работ, присланных на конкурс, решением комиссии могут быть выбраны «Самый активный участник» и «Самое массовое фото». Об этом сообщает пресс-служба администрации МО «Кабанский район».
фотоконкурс Кабанский район Бурятия сельское хозяйство конкурс
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В сёлах Бурятии возобновят аналоговое радиовещание
В сёлах Бурятии возобновят аналоговое радиовещание
Общество, 31.01.2020
С 1 февраля в эксплуатацию будут введены 10 радиопередатчиков
Забайкалье проведёт чемпионат по бодибилдингу
Забайкалье проведёт чемпионат по бодибилдингу
Общество, 31.01.2020
В гости к забайкальцам приедут культуристы из Иркутской области и Бурятии
Ориентировщики Бурятии прошли в финал Спартакиады учащихся РФ
Ориентировщики Бурятии прошли в финал Спартакиады учащихся РФ
Общество, 31.01.2020
В составе сборной спортсмены из Улан-Удэ, Кабанского и Мухоршибирского районов
Иркутск встретит Сагаалган большим ёхором
Иркутск встретит Сагаалган большим ёхором
Общество, 31.01.2020
Собравшихся поздравит с наступлением Белого месяца Зорикто лама
Спортсменка из Бурятии стала чемпионом России по пауэрлифтингу
Спортсменка из Бурятии стала чемпионом России по пауэрлифтингу
Общество, 31.01.2020
Александра Аксёнова выиграла первенство в дисциплине троеборье
В Улан-Удэ убрали ёлку с площади Советов
В Улан-Удэ убрали ёлку с площади Советов
Общество, 31.01.2020
Демонтаж прошёл сегодня днём
В Бурятии на 4% уменьшился пассажирооборот общественного транспорта
В Бурятии на 4% уменьшился пассажирооборот общественного транспорта
Общество, 31.01.2020
Также уменьшился автобусный парк республики
В Бурятии в школе неправильно хранилась крупа
В Бурятии в школе неправильно хранилась крупа
Общество, 31.01.2020
Влажность воздуха в помещении была выше установленной
За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 360 нарушений ПДД
За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 360 нарушений ПДД
Общество, 31.01.2020
Произошло 29 аварий с механическими повреждениями
Жители Бурятии собирают деньги на мост для жителей двух сёл
Жители Бурятии собирают деньги на мост для жителей двух сёл
Общество, 31.01.2020
Сельчане несколько лет не могли добраться до своих сенокосных пашен

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^