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Улан-удэнец сделал предложение девушке на катке. ВИДЕО

Улан-удэнец сделал предложение девушке на катке. ВИДЕО
Общество, 
Девушка ответила согласием

В Улан-Удэ на ледовой арене IceMetr недавно произошло романтическое событие. Молодой человек сделал предложение своей девушке во время катания.

Парень всё заранее продумал, договорился с организаторами, друзьями, чтобы сделать сюрприз. Порадовались за влюблённых, приняли участие в этом и обычные посетители катка.

Некоторые нюансы рассказали в паблике катка в Instagram.

- Эта история была такой. Будущий жених собрал всех друзей на каток просто хорошо провести время. А наша команда уже была наготове! Неожиданно включается одна из самых романтичных мелодий Ed Sheeran – «Perfect» (Безупречно) и фото любимой на огромном экране, - описывают трогательный момент работники катка.

Молодой человек встал на колено и открыл коробочку с обручальным кольцом. Незнакомые люди, все как один, захлопали и окружили их.

- На несколько секунд мы все затаили дыхание. И, она сказала «Да»! Восторг! Наш инструктор поднёс огромный букет роз, и все мы поздравляли уже жениха и невесту, - заключили в IceMetr.


Как сообщал «Байкал-Daily», однажды молодожёны устроили на катке фотосессию. Пара в свадебных нарядах каталась на льду, а фотограф успевал запечатлеть новобрачных для красивого кадра.

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