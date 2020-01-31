Улан-удэнец сделал предложение девушке на катке. ВИДЕО

- На несколько секунд мы все затаили дыхание. И, она сказала «Да»! Восторг! Наш инструктор поднёс огромный букет роз, и все мы поздравляли уже жениха и невесту, - заключили в IceMetr.







Как сообщал «Байкал-Daily», однажды молодожёны устроили на катке фотосессию . Пара в свадебных нарядах каталась на льду, а фотограф успевал запечатлеть новобрачных для красивого кадра.





В Улан-Удэ на ледовой арене IceMetr недавно произошло романтическое событие. Молодой человек сделал предложение своей девушке во время катания.Парень всё заранее продумал, договорился с организаторами, друзьями, чтобы сделать сюрприз. Порадовались за влюблённых, приняли участие в этом и обычные посетители катка.Некоторые нюансы рассказали в паблике катка в Instagram.- Эта история была такой. Будущий жених собрал всех друзей на каток просто хорошо провести время. А наша команда уже была наготове! Неожиданно включается одна из самых романтичных мелодий Ed Sheeran – «Perfect» (Безупречно) и фото любимой на огромном экране, - описывают трогательный момент работники катка.Молодой человек встал на колено и открыл коробочку с обручальным кольцом. Незнакомые люди, все как один, захлопали и окружили их.