УКС поручено в кратчайшие сроки предоставить всю необходимую документацию
Глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение оказать полное содействие СУ СК России по Бурятии в расследовании дела по поставке медицинского оборудования в Республиканский онкологический диспансер. Об этом сообщил пресс-секретарь главы региона Алексей Фишев на своей странице в «Фейсбуке».
- Министерству строительства и Управлению капитального строительства поручено в кратчайшие сроки предоставить всю необходимую документацию. Министерству здравоохранения проверить соответствие характеристик закупленного оборудования техническому заданию, - написал он в соцсети.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно, что возбуждено уголовное дело в отношении начальника государственного казённого учреждения республики «Управление капитального строительства (УКС) правительства Бурятия». Он подозревается в служебном подлоге.
По данным следствия, 13 декабря 2019 между УКС правительства Бурятия и коммерческой организацией был заключён госконтракт на поставку и монтаж медицинского оборудования для республиканского онкологического диспансера.
Цена контракта составила 96,7 млн. рублей. Спустя 11 дней начальник учреждения подписал и заверил печатью товарную накладную. Однако в официальном документе, по данным следствия, содержались заведомо ложные сведения о поставке и установке медицинского оборудования, предусмотренного контрактом. В действительности, условия договора в указанной части выполнены не были, оборудование на объект не поставлено, и его монтаж не произведён.
А расчёты с поставщиком по контракту были произведены в полном объёме.
Глава Бурятии поручил оказать содействие следователям в деле о поставке оборудования в онкодиспансер
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