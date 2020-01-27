Результаты опроса об ограничении времени на покупку алкоголя оказались крайне показательными
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно министерство промышленности и торговли Бурятии инициировало опрос о необходимости ограничения времени на покупку алкоголя. Жителям республики предложили увеличить время запрета алкоголя с 19:00 до 9:00. Сейчас алкогольную продукцию можно купить с 9:00 до 21:00.
24 января опрос завершился. В нём приняли участие 5 173 человека. Как выяснилось, большинство не хотят ужесточения антиалкогольных мер. За принятие ограничения проголосовали 35,8% респондентов, против выступили 64,7% опрошенных.
Кроме этого, два опроса прошли и в «ВКонтакте». В обоих случаях результаты оказались практически равными.
В первом опросе приняли участие 1596 человек (за – 50,63%, против – 49,37%), во втором – 1394 человека (за – 49,64%, против – 50,36%).
Как сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе министерства промышленности и торговли Бурятии, результаты опроса были переданы в правительство республики и уже там будет приниматься окончательное решение.
Напомним, главе Бурятии Алексею Цыденову во время прямого эфира в соцсетях задали вопрос по ужесточению антиалкогольных мер. Глава заявил, что поддерживает такие инициативы.
Также он отметил, что на федеральном уровне подготовлен законопроект о запрете продажи алкоголя в «рюмочных» - небольших организациях общепита, которые расположены на первых этажах жилых домов.
Жители Бурятии выступили против сокращения времени продажи алкоголя
Общество, Фото:
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