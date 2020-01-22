В Бурятии военные подавил каналы связи условного противника



В Бурятии на полигоне Бурдуны военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы нанесли комплексный радиоэлектронный удар по пунктам управления и узлам связи условного противника в ходе учения.



Личный состав подразделений РЭБ отработали метод ведения радиоэлектронной борьбы, подавив радио-, радиорелейные и спутниковые каналы связи, в том числе каналы управления и передачи данных беспилотной разведывательной и ударной авиации.



Для этого были задействованы все радиоэлектронные средства комплекса радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2», которые осуществляют ведение радиоэлектронной разведки и подавления в диапазоне частот, заданном каждой автоматизированной станции помех.



Комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2» способен выполнять ряд мероприятий, направленный на поиск, обнаружение и подавление источников радиоэлектронного излучения во всех диапазонах частот, в том числе и запасных, тем самым полностью нарушает систему управления войсками условного противника.



Кроме того, комплекс способен подавить сотовую связь условного противника в радиусе 30 км, а также заглушить сигналы управления беспилотных летательных аппаратов.



Всего к учениям привлечено около 100 военнослужащих, задействовано около 30 единиц специальной техники, сообщает пресс-служба ВВО.



