В Чите составлен народный топ «плохих» маршруток

Большинство жалоб связаны с отсутствием транспортного сообщения и несоблюдении графика движения



В Забайкалье составлен топ маршрутных такси, с которыми у жителей краевой столицы существуют проблемы. Он был создан по 150 сообщениям пользователей портала «Голос забайкальца» о некачественной работе общественного транспорта.



Около 80 жалоб на портале связаны с отсутствием транспортного сообщения. В основном данные обращения оставляют жители микрорайонов Майский, Черемушки, Сенная падь и дачных кооперативов.



Ещё в 48 обращениях говорится о несоблюдении графика движения общественного транспорта. На первом месте по количеству жалоб – 35 маршрут (10 сообщений), на втором – 67 и 49 маршруты, третье место занимают 38, 41 маршруты и троллейбус №3. Также жители Читы жалуются на работу 51, 26, 2, 31 и других маршрутов.



Лучшим общественным транспортом стал маршрут №10. После положительного отзыва о работе этого общественного транспорта, предпринимателям и водителям, обслуживающим маршрут сообщением «Вокзал-Агрогородок «Опытный», была объявлена благодарность от имени администрации Читы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.

