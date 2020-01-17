«Будто носок пожевала»: Итальянцев впечатлили блюда бурятской кухни

«Байкал-Dailу» уже сообщал про юмористический YouTube-канал «Итальянцы by Kuzno Productions», который придумали две эмигрантки из России. На канал подписаны почти 900 тысяч человек, а каждый новый ролик практически неизменно попадает в тренды YouTube. Свою популярность канал получил благодаря серии видео, где итальянцы пробовали необычную для себя еду – от салата «Селёдка под шубой» до шашлыков на майские праздники. В 2018 году героям роликов показывали фотографии красивых мест и предлагали угадать, находятся ли они в России. Среди заданий было озеро Байкал.
Один раз итальянцев уже угощали посылкой с берегов Байкала, которую отправил иркутянин. В том числе в посылке были вяленый омуль, мёд-суфле, варенье из жимолости. Но настоящим шоком для них стала целебная настойка из пениса изюбря. В следующих выпусках, когда итальянцам предлагали попробовать что-то непонятное, они не раз вспоминали этот случай.
Накануне вышел новый выпуск, целиком посвящённый блюдам бурятской кухни.
«Бурятская кухня - одно из достопримечательностей Байкала, поэтому попробовать её должен каждый хотя бы раз в жизни! Даже итальянцы. Буузы, шулэн, саламат, урмэ и тарасун - блюда, которые сегодня были поданы на стол и произвели на наших ребят огромное впечатление», - говорится в описании к видео.
Сначала у ребят спрашивают, знают ли они что-то о Бурятии. Два молодых человека Мауро и Фабио шутят, что Бурятия – подружка Фабио, а Байкал – брат Мауро. Девушки Даниэлла и Грета предположили, что в республике есть олени, красивые девушки и морозы.
Также молодым людям немного рассказали о Бурятии. Традиционное жилище бурят - юрту - итальянцы сравнили с итальянскими жилищами под названием «трулли» (традиционные дома, сооружённые методом сухой кладки, с конической крышей).
Первым блюдом иностранцы отведали шулэн. Иностранцам рассказали, что суп готовят из баранины с лапшой. Также им объяснили, что в хорошем шулэне ложка должна стоять, а не утопать в бульоне.
Мауро и Фабио сказали, что суп вкусный. Даниэлла, как истинная итальянка, одобрила нахождение лапши в супе.
- Деликатно получилось! Не похоже на нашу пасту. Я воспринимаю, как иностранный суп, – подчеркнула она.
Андреа признался, что блюдо выглядит так, что ему не хочется его пробовать. Но всё-таки попробовав шулэн, Андреа сказал, что ему не нравится, потому что там варёное мясо.
Втором блюдом были буузы. Тут Андреа пошутил, что организаторы его не любят, поскольку тут вновь варёное мясо. Грета, увидев буузы, воскликнула, что она обожает это блюдо и сравнила его с равиоли с начинкой. Итальянцы - все, кроме Андреа, с охотой уплетали все буузы, сравнивая их с блюдами разных стран, где фарш заворачивают в тесто.
Третьим блюдом стал саламат. Сначала молодые люди долго пытались угадать, что же перед ними, и из чего оно сделано. Были варианты, что это сыр, пюре или сливочное масло. Но попробовав, Андреа заключил, что это сыр, Мауро сказал, что это варёная мука. Затем им рассказали рецепт блюда.
- Это же гениально! Опять сметана, её везде используют! – отметила Грета.
Завершилась дегустация сладостями и чаем. Итальянцам предложили традиционное бурятское блюдо - урмэ, тарасун (молочная водка), чай с солью и шоколадные конфеты в виде бууз.
Чай им не понравился.
- Это чай со сливочным маслом и молоком, - объясняет им гид.
- Серьёзно? – недоумевают Мауро и Фабио.
Также в знак благодарности итальянцам преподнесли хадаки, которые они тут же надели на себя.
Потом молодые люди отведали урмэ. Гид объяснила, что современную версию традиционного блюда готовят из сметаны, молотой черёмухи и печенья.
- Вкуснотища! – призналась Грета.
- Обалдеть, как вкусно, - говорили Мауро и Фабио.
Затем они попробовали конфеты. По мнению Андреа, в них присутствует кокос. «Ага, типичный бурятский кокос», - пошутили организаторы из России.
- Вкусно! Шоколад у вас умеют делать, - призналась Даниэлла.
А вот Грете урмэ больше пришлось по вкусу.
Последним в бурятском меню итальянцев стала молочная водка тарасун. Организаторы признались, что им с трудом удалось добыть этот напиток. Иностранцев напугал запах, но они всё же попробовали напиток.
- Как алкогольный сыр. Но послевкусие совсем другое…- сказала Грета
- Будто носок пожевала, - добавила Даниэлла.
Андреа и его соседке Лауре водка понравилась, но возмутил запах. В восторге остались лишь Мауро и Фабио. Молодые люди пошутили - раз это молочная водка, то можно ли давать её детям.
Подводя итог дегустации, итальянцы признались, что в целом им было интересно попробовать эти блюда.
- Это были блюда с традицией, - сказала Грета.
- Спасибо, что раздобыли для нас такую диковинку, - поблагодарила Даниэлла.