«Будто носок пожевала»: Итальянцев впечатлили блюда бурятской кухни

«Бурятская кухня - одно из достопримечательностей Байкала, поэтому попробовать её должен каждый хотя бы раз в жизни! Даже итальянцы. Буузы, шулэн, саламат, урмэ и тарасун - блюда, которые сегодня были поданы на стол и произвели на наших ребят огромное впечатление», - говорится в описании к видео.





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